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Певица KOLA приглашает на концерт во Дворце Спорта 8 марта

8 марта 2025 08:09
Аркадий Пастула - Редактор
KOLA даст большой концерт во Дворце Спорта 8 марта
Певица KOLA. Фото: пресс-служба певицы
Аркадий Пастула - Редактор

Певица KOLA 8 марта возвращается на сцену Дворца Спорта с еще одним большим концертом, который станет настоящим праздником музыки, эмоций и единства. После успешного выступления в прошлом году, она снова соберет своих поклонников, чтобы подарить им вечер, который останется в памяти надолго.

Об этом сообщила пресс-служба певицы.

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Зрителей ждут любимые хиты "Чи разом?", "Титанік", "Біля серця", выступления звездных гостей, новые треки, а также незабываемая атмосфера, которая окутывает и дает возможность почувствовать себя частью большой музыкальной семьи, которая вместе преодолевает трудности и празднует мгновения радости.

Концерт KOLA в Палаці спорту
Концерт KOLA. Фото: пресс-служба певицы

Для KOLA музыка — это больше, чем просто звуки. Это способ прикоснуться к сердцам людей, поддержать и вдохновить.

"Моя музыка — это часть меня. Она простая, открытая, и именно поэтому, наверное, так легко с ней находят общий язык. Когда мы встречаемся на концертах, я чувствую, что мы все — одна большая семья. Это наши мгновения вместе. Поэтому уже 8 марта я жду каждого, чтобы снова побыть вместе и почувствовать этот особый момент", — говорит KOLA.

Особенно важной частью концерта станет благотворительная инициатива. Певица вместе с ПриватБанком запускает "Конверт" на новый большой сбор, направленный собрать средства на прицельную эвакуацию для Superhumans Center.

Не пропустите этот вечер, который станет настоящим праздником музыки и поддержки. Позвольте себе окунуться в магию объединенности и любви в эти непростые времена!

Напомним, в декабре певица KOLA и группа Bulvar LU презентовали совместный трек "Дотикам".

Также в октябре KOLA выпустила песню "Титанік", которая раскрывает неразрывные отношения между двумя людьми.

Киев музыка KOLA певица выступление 8 марта

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08:38 В Богодухове возросло количество погибших от атаки БпЛА

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Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто

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