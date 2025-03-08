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Співачка KOLA запрошує на концерт у Палаці Спорту 8 березня

8 березня 2025 08:09
Аркадій Пастула - Редактор
KOLA дасть великий концерт у Палаці Спорту 8 березня
Співачка KOLA. Фото: пресслужба співачки
Аркадій Пастула - Редактор

Співачка KOLA 8 березня повертається на сцену Палацу Спорту з ще одним великим концертом, який стане справжнім святом музики, емоцій та єдності. Після успішного виступу минулого року, вона знову збере своїх шанувальників, щоб подарувати їм вечір, який залишиться в пам’яті надовго.

Про це повідомила пресслужба співачки.

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Концерт KOLA у Палаці Спорту

На глядачів чекатимуть улюблені хіти "Чи разом?", "Титанік", "Біля серця", виступи зіркових гостей, нові треки, а також незабутня атмосфера, що огортає та дає можливість відчути себе частиною великої музикальної родини, що разом долає труднощі й святкує миті радості.

Концерт KOLA в Палаці спорту
Концерт KOLA. Фото: пресслужба співачки

Для KOLA музика — це більше, ніж просто звуки. Це спосіб доторкнутися до сердець людей, підтримати і надихнути. 

"Моя музика — це частина мене. Вона проста, відкрита, і саме тому, напевно, так легко з нею знаходять спільну мову. Коли ми зустрічаємося на концертах, я відчуваю, що ми всі — одна велика родина. Це наші миті разом. Тому вже 8 березня я чекаю кожного, щоб знову побути разом та відчути цей особливий момент", — каже KOLA.

Особливо важливою частиною концерту стане благодійна ініціатива. Співачка разом з ПриватБанком запускає "Конверт" на новий великий збір, спрямований зібрати кошти на прицільну евакуацію для Superhumans Center.

Не пропустіть цей вечір, який стане справжнім святом музики та підтримки. Дозвольте собі поринути у магію об’єднаності та любові у ці непрості часи! 

Нагадаємо, у грудні співачка KOLA та гурт Bulvar LU презентували спільний трек "Дотикам".

Також у жовтні KOLA випустила пісню "Титанік", яка розкриває нерозривні стосунки між двома людьми.

Київ музика KOLA співачка виступ 8 березня

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08:02 У Миколаєві пролунав гучний вибух

08:02 Суд покарав чоловіка, який не мобілізувався через фейкову віру

07:59 Дрони атакували найбільший НПЗ у Росії — що відомо

Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок - 80x80

Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок

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07:39 РФ атакувала цивільне підприємство на Харківщині — є загиблий

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