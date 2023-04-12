Певица Руслана призвала раздевать коррупционеров и кое-чем их обмазывать: чем именно

Победительница конкурса "Евровидение-2004", певица Руслана Лыжичко. Фото:

Накануне песенного конкурса "Евровидение-2023" певица Руслана Лыжичко, которая в 2004 году первой привезла победу в Украину, дает немало интервью. В них артистка обсуждает не только творчество, но и войну, и помощь других стран.

Именно во время предположений на эту тему, в интервью изданию OBOZREVATEL Руслана сделала громкое заявление.

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Лыжичко заверила, что пользоваться помощью наших партнеров нужно прозрачно. В обществе не раз обсуждали громкие скандалы, например, по продаже гуманитарки в том или ином регионе. Все это, уверена Руслана, может привести к потере доверия и борьбе с врагом один на один.

Именно поэтому Лыжичко считает, что с коррупционерами нужно поступать так же, как и с мародерами в начале полномасштабной войны.

"Сила и власть — мы. Как только мы видим что-то, вспомните, как мародеров привязывали голыми, обмазывали зеленкой у столбов. Закончилось мародерство на раз. Поэтому я предлагаю, кого поймаем, раздеть, обмазать зеленкой и сказать: "Это твоя награда за то, что воровал у нас в такое время", — заявила Руслана.

"Я думаю, если мы несколько раз показательно дадим по рукам, то другие уже будут бояться. Должны это делать. Мы не расшатываем лодку, а спасаем наших бесценных воинов. Так мы будем ждать, пока кто-то беззастенчиво сделает свое черное дело, или спасем тех, кто нас защищает", — добавила победительница "Евровидения-2004".

Лыжичко подытожила, что помочь побороть коррупцию может общественный контроль. К сожалению, авторы интервью закрыли комментарии под видео.

Фрагмент в интервью с 12:00

Напомним, ранее мы писали, что Министерство обороны Украины анонсировало создание Антикоррупционного совета. Также мы рассказывали — Руслана Лыжичко поддержала крымчан и призналась, что мечтает сделать по возвращении полуострова.