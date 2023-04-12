Співачка Руслана закликала роздягати корупціонерів та дечим їх обмазувати: чим саме

Переможниця конкурсу "Євробачення-2004", співачка Руслана Лижичко. Фото:

Напередодні пісенного конкурсу "Євробачення-2023" співачка Руслана Лижичко, яка 2004 року першою привезла перемогу в Україну, дає чимало інтерв’ю. В них артистка обговорює не тільки творчість, але й війну та допомогу від інших країн.

Саме під час міркувань на цю тему, в інтерв’ю виданню OBOZREVATEL, Руслана зробила гучну заяву.

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Лижичко запевнила, що користуватися допомогою наших партнерів потрібно прозоро. В суспільстві не раз обговорювали гучні скандали, наприклад, з продажу гуманітарки в тому чи іншому регіоні. Все це, впевнена Руслана, може привести до втрати довіри і боротьби з ворогом сам на сам.

Саме тому Лижичко вважає, що з корупціонерами потрібно вчиняти так само як і з мародерами на початку повномасштабної війни.

"Сила і влада — ми. Як тільки ми бачимо щось, згадайте, як мародерів привʼязували голими, обмазували зеленкою біля стовпів. Закінчилося мародерство на раз. Тому я пропоную, кого зловимо, роздягнути, обмазати зеленкою і сказати: "Це твоя нагорода за те, що крав у нас в такий час", — заявила Руслана.

"Я думаю, якщо ми кілька разів показово дамо по руках, то інші вже будуть боятися. Мусимо це робити. Ми не розхитуємо човен, а рятуємо наших безцінних воїнів. То ми будемо чекати, поки хтось безсоромно зробить свою чорну справу, чи врятуємо тих, хто нас захищає", — додала переможниця "Євробачення-2004".

Лижичко підсумувала, що допомогти побороти корупцію може громадський контроль. На жаль, автори інтерв’ю закрили коментарі під відео.

Фрагмент в інтерв'ю з 12:00

Нагадаємо, раніше ми писали, що Міністерство оборони України анонсувало створення Антикорупційної ради. Також ми розповідали — Руслана Лижичко підтримала кримчан та зізналась, що мріє зробити після повернення півострова.