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Співачка Руслана закликала роздягати корупціонерів та дечим їх обмазувати: чим саме

12 квітня 2023 17:56
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Співачка Руслана закликала роздягати корупціонерів та дечим їх обмазувати: чим саме
Переможниця конкурсу "Євробачення-2004", співачка Руслана Лижичко. Фото:
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Напередодні пісенного конкурсу "Євробачення-2023" співачка Руслана Лижичко, яка 2004 року першою привезла перемогу в Україну, дає чимало інтерв’ю. В них артистка обговорює не тільки творчість, але й війну та допомогу від інших країн. 

Саме під час міркувань на цю тему, в інтерв’ю виданню OBOZREVATEL, Руслана зробила гучну заяву. 

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Лижичко запевнила, що користуватися допомогою наших партнерів потрібно прозоро. В суспільстві не раз обговорювали гучні скандали, наприклад, з продажу гуманітарки в тому чи іншому регіоні. Все це, впевнена Руслана, може привести до втрати довіри і боротьби з ворогом сам на сам. 

Саме тому Лижичко вважає, що з корупціонерами потрібно вчиняти так само як і з мародерами на початку повномасштабної війни.

"Сила і влада  ми. Як тільки ми бачимо щось, згадайте, як мародерів привʼязували голими, обмазували зеленкою біля стовпів. Закінчилося мародерство на раз. Тому я пропоную, кого зловимо, роздягнути, обмазати зеленкою і сказати: "Це твоя нагорода за те, що крав у нас в такий час", — заявила Руслана. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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"Я думаю, якщо ми кілька разів показово дамо по руках, то інші вже будуть боятися. Мусимо це робити. Ми не розхитуємо човен, а рятуємо наших безцінних воїнів. То ми будемо чекати, поки хтось безсоромно зробить свою чорну справу, чи врятуємо тих, хто нас захищає", — додала переможниця "Євробачення-2004".

Лижичко підсумувала, що допомогти побороти корупцію може громадський контроль. На жаль, автори інтерв’ю закрили коментарі під відео.

Фрагмент в інтерв'ю з 12:00 

Нагадаємо, раніше ми писали, що Міністерство оборони України анонсувало створення Антикорупційної ради. Також ми розповідали — Руслана Лижичко підтримала кримчан та зізналась, що мріє зробити після повернення півострова.

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