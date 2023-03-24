Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Певица из оккупированного Мелитополя сняла клип на песню "Парова машина" arrow

Певица из оккупированного Мелитополя сняла клип на песню "Парова машина"

24 марта 2023 11:56
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Кадр из клипа "Парова машина"
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Мелитопольская певица YARAY записала свою версию народной песни "Парова машина". На этот музыкальный трек был снят клип.

Об этом сообщает Telegram-канал мелитопольского издания "Риа-Мелитополь".

Читайте также:

Мелитопольская участник отбора на Евровидение

Украинская певица из Мелитополя YARAY (Ярослава Могила) встретила полномасштабную российско-украинскую войну не в родном городе, а в Киеве.

Мать певицы — известная в Мелитополе руководительница Народного театра песни "Шоколад" Наталья Монич. Вместе с дочерью они остались в Киеве под обстрелами российских захватчиков.

YARAY участвовала в первом раунде украинского отбора на "Евровидение-2023".

Версия популярной народной песни

Когда в уанете приобрела популярность народная песня "Парова машина", YARAY решила записать свою версию этого музыкального произведения.

Впоследствии команда певицы сняла к песне клип.

На снимки клипа были приглашены актер Арам Арзуманян (тоже представитель Мелитополя) и певица экссолистка группы "Пара нормальных" Анна Добрыднева.

Напомним, в феврале группа "Антитіла" презентовала мощный клип "Фортеця Бахмут".

Съемки клипа длились почти трое суток, при отрицательной температуре и при неблагоприятных погодных условиях, на настоящих позициях во время выполнения боевых заданий под Бахмутом.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Оновлено

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

Оновлено

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

Оновлено

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Оновлено

15:23 В правительстве сказали, будут ли задержки в выплате пенсий и соцпомощи

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

Новина з фото

12:11 Число жертв в результате вражеского обстрела в Константиновке увеличилось

Новина з відео

12:10 "Зерновая сделка": рф пытается манипулировать миром

Эксклюзив

12:00Стало известно, где враг накапливает свою мощь

11:59 Суд арестовал активы Оксаны Марченко на 440 млн гривен: подробности

Новина з відео

11:58 Солистка группы KAZKA посвятила новую песню своему бойфренду и намекнула на свадьбу

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з фото

11:51 В Харьковской области водитель грузовика взорвался на мини

11:42 В Одессе временно заблокирована услуга "єМалятко"

Эксклюзив

11:35Селезнев раскрыл хитрую систему российской обороны на Запорожье

Новина з відео

11:30 Звезда "Квартала 95" сделал громкое заявление после выхода скандальной песни "Дика Дичка"

Новина з відео

11:30 Елена Зеленская запустила новую кампанию, посвященную ментальному здоровью: детали

Новина з відео

12:10 "Зерновая сделка": рф пытается манипулировать миром

Новина з відео

11:58 Солистка группы KAZKA посвятила новую песню своему бойфренду и намекнула на свадьбу

Новина з відео

11:30 Звезда "Квартала 95" сделал громкое заявление после выхода скандальной песни "Дика Дичка"

Новина з відео

11:30 Елена Зеленская запустила новую кампанию, посвященную ментальному здоровью: детали

Новина з відео

11:29 Минцифры будет контролировать качество интернета в стране и наказывать за низкую скорость

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

11:08Убегают или нет: Гуменюк раскрыла планы россиян на Новую Каховку

Новина з відео

11:01 Мошенники под видом благотворительных фондов для детей украли 10 млн гривен

Новина з відео

10:28 Братчук о ночной атаке по Одесчине и угрозе очередного обстрела

Новина з відео

10:21 ​​​​​​​​ГУР обнародовало документальный фильм о харьковском контрнаступлении

Новина з відео

10:10 Экс-нардепа Рената Кузьмина заочно взяли под стражу: в чем он обвиняется

Новина з фото

07:32Шоумену Педану — 41: чем сейчас занимается звезда "Подъема"

Эксклюзив

06:10В Украине закрылись сотни обменников: как они работают и сколько зарабатывают

Новина з фото

20:12 История любви Ефросининой и защитника Украины Тимура Хромаева

Эксклюзив

19:00Дунайка уже на прилавках Привоза: как ее лучше приготовить — советы продавцов

18:40Израильские "Ловцы дронов" скоро приедут в Украину

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

16:00На час вперед: одесситы о переводе времени

Эксклюзив

10:34"Уснул и больше не проснулся": запорожчане рассказали о ежедневном терроре российских обстрелов

Новина з фото

06:45 Целовался со звездами, платил за них и знает все тайны: блогеру Перес Хилтону — 45

Эксклюзив

06:20Контрнаступление ВСУ: чем враг может уничтожать "Леопарды" и "Челленджеры"

21:13Аналитики оценили максимальную стоимость валюты в 2023 году

Актуальное по теме

None 24 Март 12:11

Число жертв в результате вражеского обстрела в Константиновке увеличилось

None 24 Март 11:45

"Зерновая сделка": рф пытается манипулировать миром

None 24 Март 11:49

Стало известно, где враг накапливает свою мощь

None 24 Март 11:58

Суд арестовал активы Оксаны Марченко на 440 млн гривен: подробности

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB