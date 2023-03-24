Певица из оккупированного Мелитополя сняла клип на песню "Парова машина"

Кадр из клипа "Парова машина"

Мелитопольская певица YARAY записала свою версию народной песни "Парова машина". На этот музыкальный трек был снят клип.

Об этом сообщает Telegram-канал мелитопольского издания "Риа-Мелитополь".

Мелитопольская участник отбора на Евровидение

Украинская певица из Мелитополя YARAY (Ярослава Могила) встретила полномасштабную российско-украинскую войну не в родном городе, а в Киеве.

Мать певицы — известная в Мелитополе руководительница Народного театра песни "Шоколад" Наталья Монич. Вместе с дочерью они остались в Киеве под обстрелами российских захватчиков.

YARAY участвовала в первом раунде украинского отбора на "Евровидение-2023".

Версия популярной народной песни

Когда в уанете приобрела популярность народная песня "Парова машина", YARAY решила записать свою версию этого музыкального произведения.

Впоследствии команда певицы сняла к песне клип.

На снимки клипа были приглашены актер Арам Арзуманян (тоже представитель Мелитополя) и певица экссолистка группы "Пара нормальных" Анна Добрыднева.

Напомним, в феврале группа "Антитіла" презентовала мощный клип "Фортеця Бахмут".

Съемки клипа длились почти трое суток, при отрицательной температуре и при неблагоприятных погодных условиях, на настоящих позициях во время выполнения боевых заданий под Бахмутом.