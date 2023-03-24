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Співачка з окупованого Мелітополя зняла кліп на пісню "Парова машина"

24 березня 2023 11:56
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Кадр з кліпу "Парова машина"
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Мелітопольська співачка YARAY записала свою версію народної пісні "Парова машина". На цей музичний трек був знятий кліп.

Про це повідомляє Telegram-канал мелітопольського видання "Ріа-Мелітополь".

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Мелітопольська учасниця відбору на Євробачення

Українська співачка із Мелітополя YARAY (Ярослава Могила) зустріла повномасштабну російсько-українську війну не у рідному місті, а у Києві.

Мати співачки — відома у Мелітополі керівниця Народного театру пісні "Шоколад" Наталія Моніч. Разом із донькою вони залишилися у Києві під обстрілами російських загарбників.

YARAY брала участь у першому раунді українського відбору на "Євробачення-2023".

Версія популярної народної пісні

Коли в уанеті набула популярності народна пісня "Парова машина", YARAY вирішила записати свою версію цього музичного твору.

Згодом команда співачки зняла до цієї пісні кліп.

На знімки кліпу були запрошені актор Арам Арзуманян (теж представник Мелітополя)  та співачка, екссолістка гурту "Пара нормальних" Анна Добриднєва.

Нагадаємо, у лютому гурт "Антитіла" презентував потужний кліп "Фортеця Бахмут".

Зйомки кліпу тривали майже три доби, при мінусовій температурі та за несприятливих погодних умов, на справжніх позиціях під час виконання бойових завдань під Бахмутом.

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