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Певицу из Израиля, которая работает в РФ, задержали из-за уклонения от армии

7 июня 2023 10:13
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Певицу из Израиля, которая работает в РФ, задержали из-за уклонения от армии
Певица Mirèle. Фото: Instagram/fraukrauze
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

В Израиле полиция задержала гражданку своей страны, певицу Mirèle (настоящее имя Ева Гурари), которая долгое время работает в России. Причиной стало уклонение от армии.

Об этом сообщает один из Telegram каналов.

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Подробности

Гурари скрывалась от призывной комиссии. По израильским законам девушки до 20 лет обязаны отслужить 24 месяца, если нет причин для освобождения от армии.

На днях певица, на которую подписаны более 150 тысяч фолловеров, прилетела в Израиль, чтобы навестить родителей и была задержана прямо в аэропорту. Она записала короткий ролик с собой в наручниках, а потом перестала выходить на связь.

Скриншот: Telegram/breakingmash

Гурари 22 года, последние четыре года она живет в Москве. В соцсетях Mirèle нет информации о ее задержании. Эти данные пока не подтвердили и представители артистки.

Ева Гурари начинала музыкальную карьеру как вокалистка группы "Мы", а после ее распада занялась сольными проектами.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by MIRÈLE (@fraukrauze)

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