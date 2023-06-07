Певицу из Израиля, которая работает в РФ, задержали из-за уклонения от армии

Певица Mirèle. Фото: Instagram/fraukrauze

В Израиле полиция задержала гражданку своей страны, певицу Mirèle (настоящее имя Ева Гурари), которая долгое время работает в России. Причиной стало уклонение от армии.

Об этом сообщает один из Telegram каналов.

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Гурари скрывалась от призывной комиссии. По израильским законам девушки до 20 лет обязаны отслужить 24 месяца, если нет причин для освобождения от армии.

На днях певица, на которую подписаны более 150 тысяч фолловеров, прилетела в Израиль, чтобы навестить родителей и была задержана прямо в аэропорту. Она записала короткий ролик с собой в наручниках, а потом перестала выходить на связь.

Скриншот: Telegram/breakingmash

Гурари 22 года, последние четыре года она живет в Москве. В соцсетях Mirèle нет информации о ее задержании. Эти данные пока не подтвердили и представители артистки.

Ева Гурари начинала музыкальную карьеру как вокалистка группы "Мы", а после ее распада занялась сольными проектами.

Напомним, ранее мы писали, что актеру Богдану Ступке, устроившему ДТП в состоянии алкогольного опьянения, суд продлил меру пресечения до 5 июля. Также мы рассказывали, что в Китае за пять лет количество осужденных граждан выросло на 12%.