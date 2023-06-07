Закінчився запобіжний захід Остапа Ступки через "п'яне" ДТП: що чекає на актора

Актор Остап Ступка. Фото: Google

На початку квітня, у Шевченківському суді (місто Київ) обрали запобіжний захід щодо причетності актора Остапа Ступки у ДТП, яке той влаштував в стані алкогольного сп’яніння. Зірка кінематографу перебував два місяці під нічним домашнім арештом. Однак, запобіжний захід закінчився, і стало відомо що чекатиме на актора найближчим часом.

Про це з посиланням на власні джерела повідомляє видання Obozrevatel.

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Подробиці

Запобіжний захід 55-річному Ступці продовжили до трьох місяців, до 5 липня. Актор має прибувати до слідчого або в суд одразу ж за першим викликом та повідомляти про зміну місця проживання.

Остап Ступка ще місяць не має права покидати свій дім з 22:00 по 06:00. Відзначимо, що комендантська година в столиці триває з 00:00 до 05:00. Актор визнав свою провину й пообіцяв допомогти потерпілому.

Подробиці ДТП

Остап Ступка на своєму автомобілі Range Rover білого кольору влетів у припарковану іномарку Mitsubishi. Аварія сталася у вівторок, 4 квітня, приблизно о 23:15 у Голосіївському районі Києва.

38-річний чоловік із Mitsubishi отримав серйозні травми та був госпіталізований до лікарні. Тим часом Ступку відправили до відділення поліції, щоб перевірити його на наявність алкоголю у крові. Алкотестер показав рівень 1,62 проміле при нормі 0,3.

Фото з місця ДТП за участі Остапа Ступки. Фото: Telegraf

Нагадаємо, раніше ми писали, як менеджмент співака Антона Вельбоя прокоментував його виступ попри скандал з продюсерами. Також ми розповідали, чи звільнили Остапа Ступку з театру після "п'яного" ДТП у столиці.