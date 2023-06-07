Співачку з Ізраїлю, яка працює в РФ, затримали через ухилення від армії

Співачка Mirèle. Фото: Instagram/fraukrauze

В Ізраїлі поліція затримала громадянку своєї країни, співачку Mirèle (справжнє ім’я Єва Гурарі), яка довгий час працює в Росії. Причиною стало ухиляння від армії.

Про це повідомляє один з Telegram каналів.

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Гурарі ховалася від призовної комісії. За ізраїльськими законами дівчата до 20 років зобов'язані відслужити 24 місяці, якщо немає причин для звільнення з армії.

Днями співачка, на яку підписані понад 150 тисяч фоловерів, прилетіла до Ізраїлю, щоб відвідати батьків і була затримана прямо в аеропорту. Вона нібито записала короткий ролик із собою у наручниках, а потім перестала виходити на зв'язок.

Скриншот: Telegram/breakingmash

Гурарі 22 роки, останні чотири роки вона живе у Москві. У соцмережах Mirèle немає інформації про її затримання. Ці дані поки що не підтвердили й представники артистки.

Єва Гурарі розпочинала музичну кар'єру як вокалістка у гурті "Мы", а після її розпаду зайнялася сольними проєктами.

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