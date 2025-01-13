Wellboy избили - певец показал серьезную травму головы

Wellboy. Фото: instagram.com/a.wellboy

Украинский певец Wellboy шокировал новостью о том, что его избили. Артист показал серьезные травмы на голове, из-за которых ему пришлось обращаться в больницу.

Последствия драки исполнитель показал в своем Instagram.

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Wellboy показал травмы после серьезной драки

Певец вышел на связь со своими поклонниками и изрядно напугал их кадрами с побоями на голове.

Wellboy показал травму головы. Фото: instagram.com/a.wellboy

Из-за полученных травм Wellboy пришлось обращаться к врачам. В сториз артист выложил заключение медиков, которые диагностировали у него ушибы и ссадины мягких тканей.

Wellboy показал заключение медиков. Фото: instagram.com/a.wellboy

Исполнитель сообщил фанам, что попал в драку. Однако, что именно произошло, Wellboy пока не рассказал. Единственное, что артист отметил в подписи к видео, что " за девушек нужно бороться", а также сообщил, что его избили "люди в милитари форме".

Wellboy сообщил об избиении. Фото: instagram.com/a.wellboy

Позже Wellboy поделился фотографией с места событий, которые впоследствии удалил. Можно предположить, что драка была серьезной, ведь на месте присутствовали правоохранители и медики.

Wellboy показал кадры с места событий. Фото: instagram.com/a.wellboy

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