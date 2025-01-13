Wellboy избили - певец показал серьезную травму головы

Певца Wellboy серьезно избили — артист получил травму головы
Украинский певец Wellboy шокировал новостью о том, что его избили. Артист показал серьезные травмы на голове, из-за которых ему пришлось обращаться в больницу.
Последствия драки исполнитель показал в своем Instagram.
Wellboy показал травмы после серьезной драки
Певец вышел на связь со своими поклонниками и изрядно напугал их кадрами с побоями на голове.
Из-за полученных травм Wellboy пришлось обращаться к врачам. В сториз артист выложил заключение медиков, которые диагностировали у него ушибы и ссадины мягких тканей.
Исполнитель сообщил фанам, что попал в драку. Однако, что именно произошло, Wellboy пока не рассказал. Единственное, что артист отметил в подписи к видео, что " за девушек нужно бороться", а также сообщил, что его избили "люди в милитари форме".
Позже Wellboy поделился фотографией с места событий, которые впоследствии удалил. Можно предположить, что драка была серьезной, ведь на месте присутствовали правоохранители и медики.
Напомним, ранее экс-участник DZIDZIO после тяжелой реанимации вернулся домой.
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