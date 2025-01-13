Wellboy побили — співак показав серйозну травму голови

Wellboy. Фото: instagram.com/a.wellboy

Український співак Wellboy шокував новиною про те, що його побили. Артист показав серйозні травми на голові, через які йому довелося звертатися до лікарні.

Наслідки бійки виконавець показав у своєму Instagram.

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Співак вийшов на зв'язок зі своїми шанувальниками та неабияк налякав їх кадрами із побоями на голові.

Wellboy показав травму голови. Фото: instagram.com/a.wellboy

Через отримані травми Wellboy довелося звертатися до лікарів. У сторіз артист виклав заключення медиків, які діагностували й нього забої та садна м'яких тканин.

Wellboy показав заключення медиків. Фото: instagram.com/a.wellboy

Виконавець повідомив фанам, що потрапив у бійку. Однак, що саме сталося, Wellboy поки не розповів. Єдине, що артист зазначив у підписі до відео, що " за дівчат потрібно боротися", а також повідомив, що його побили "люди у мілітарі формі".

Wellboy повідомив про побиття. Фото: instagram.com/a.wellboy

Пізніше Wellboy поділився світлиною з місця подій, які згодом видалив. Можна припустити, що бійка була серйозною, адже на місці були присутні правоохоронці та медики.

Wellboy показав кадри з місця подій. Фото: instagram.com/a.wellboy

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