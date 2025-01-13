Wellboy побили — співак показав серйозну травму голови

Співака Wellboy серйозно побили — артист отримав травму голови
Український співак Wellboy шокував новиною про те, що його побили. Артист показав серйозні травми на голові, через які йому довелося звертатися до лікарні.
Наслідки бійки виконавець показав у своєму Instagram.
Wellboy показав травми після серйозної бійки
Співак вийшов на зв'язок зі своїми шанувальниками та неабияк налякав їх кадрами із побоями на голові.
Через отримані травми Wellboy довелося звертатися до лікарів. У сторіз артист виклав заключення медиків, які діагностували й нього забої та садна м'яких тканин.
Виконавець повідомив фанам, що потрапив у бійку. Однак, що саме сталося, Wellboy поки не розповів. Єдине, що артист зазначив у підписі до відео, що " за дівчат потрібно боротися", а також повідомив, що його побили "люди у мілітарі формі".
Пізніше Wellboy поділився світлиною з місця подій, які згодом видалив. Можна припустити, що бійка була серйозною, адже на місці були присутні правоохоронці та медики.
Нагадаємо, раніше ексучасник DZIDZIO після важкої реанімації повернувся додому.
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