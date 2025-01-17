Драка Wellboy - новые детали

Украинский певец Wellboy. Фото: instagram.com/a.wellboy

В понедельник, 13 января, украинскому певцу Wellboy были нанесены травмы, из-за которых он вынужден был обращаться в больницу. Стали известны подробности драки.

Об этом говорится в эксклюзиве "ЖВЛ".

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Драка с Wellboy

Артист не сообщал подробности инцидента, кроме того, что якобы нападавшие были в военной форме.

Свидетелем драки стал военный Антон "Джигит" Гаспарян, который утверждает, что артист сам спровоцировал конфликт. Мужчина приехал в Киев, чтобы забрать помощь для побратимов.

В тот вечер защитник вместе с другими военными посетил столичное заведение, в котором отдыхал Wellboy. Один из бойцов был лично знаком со звездой и они оказались в одной компании. Гаспарян утверждает, что музыкант начал вести себя агрессивно.

"Один из наших собратьев решил объяснить и говорит: "Мы военные, а ты нас называешь д*вбой*бами… и непосредственно выполняешь задачи". На что тот снял свою обувь, носок и просто поднес к его лицу, сказав "понюхай", — заявил Гаспарян.

Конфликт с Wellboy. Фото: ЖВЛ

Военный добавил, что его компания не хотела развивать конфликт и покинула заведение, однако музыкант якобы отправил защитников вслед за российским кораблем. Львовский блогер Лелик, который пришел вместе с бойцами, якобы не выдержал такого хамства и нанес Wellboy несколько ударов. Как отмечает Гаспарян, после этого артист продолжил оскорблять военных. Вскоре конфликт должен прокомментировать лейбл Wellboy Papa Music.

Напомним, ранее экс-участник DZIDZIO после тяжелой реанимации вернулся домой.

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