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Співака Wellboy серйозно побили — стали відомі нові подробиці

17 січня 2025 21:05
Діана Сологуб - Редактор
Діана Сологуб
Редактор
Бійка Wellboy — нові деталі
Український співак Wellboy. Фото: instagram.com/a.wellboy
Діана Сологуб - Редактор
Діана Сологуб
Редактор

У понеділок, 13 січня, українському співаку Wellboy були нанесені травми, через які він вимушений був звертатись до лікарні. Стали відомі подробиці бійки.

Про це йдеться в ексклюзиві "ЖВЛ".

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Артист не повідомляв подробиці інциденту, окрім того, що начебто нападники були у військовій формі. 

Свідком бійки став військовий Антон "Джигіт" Гаспарян, який стверджує, що артист сам спровокував конфлікт. Чоловік приїхав до Києва, щоб забрати допомогу для побратимів.

Того вечора захисник разом з іншими військовими відвідав столичний заклад, в якому відпочивав Wellboy. Один з бійців був особисто знайомий із зіркою, і вони опинилися в одній компанії. Гаспарян стверджує, що музикант почав поводитись агресивно.

"Один із наших побратимів вирішив пояснити й каже: "Ми військові, а ти нас називаєш д*вбой*бами… і безпосередньо виконуєш задачі". На що той зняв своє взуття, шкарпетку й просто підніс до його обличчя, сказавши "понюхай", — заявив Гаспарян.

Бійка Wellboy
Конфлікт з Wellboy. Фото: ЖВЛ

Військовий додав, що його компанія не хотіла розвивати конфлікт і покинула заклад, проте музикант начебто відправив захисників вслід за російським кораблем. Львівський блогер Лелик, який прийшов разом із бійцями начебто не витримав такого хамства та завдав Wellboy декілька ударів. Як зазначає Гаспарян, після цього артист продовжив ображати військових. Незабаром конфлікт має прокоментувати лейбл Wellboy Papa Music.

Нагадаємо, раніше ексучасник DZIDZIO після важкої реанімації повернувся додому.

Також ми писали, що співак Женя Галич, який служить у ЗСУ, потрапив до шпиталю.

бійка конфлікт військові Wellboy українські зірки

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