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Дело в шляпе: что объединяет Бейонсе с Украиной

13 мая 2023 03:52
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Дело в шляпе: что объединяет Бейонсе с Украиной
Американская певица Бейонсе в шляпе украинского дизайнера. Фото: соцсети
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Американская певица Бейонсе открыла в Стокгольме мировой тур На открытии она была в серебристой шляпе-канотье от украинского бренда Ruslan Baginskiy.

Об этом рассказал сам украинский шляпник Руслан Багинский на своей странице в Instagram.

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В компании рассказали и показали, как работали над головными уборами для певицы и ее команды.

"В поисках идеального материала, техники и формы было проведено немало испытаний. Каждое канотье вручную вырезали и покрывали специальным материалом", — рассказали они.

В рамках своего турне Бейонсе также выступит во Франции, Германии, Великобритании, Нидерландах, Испании, Польше и городах США. Тур завершится 27 сентября концертом в Новом Орлеане.

Певица не в первый раз выбирает украинское. В Дубае (Объединенные Арабские Эмираты) на открытии самой дорогой гостиницы города Atlantis The Royal Hotel суперстар отработала в розовом мини-платье украинского бренда FROLOV.

Напомним, Бейонсе попала в громкий скандал из-за неуплаты налогов. Оказывается, американская звезда и танцовщица обвиняются в том, что она не заплатила налоги, сумма которых составляет 2,7 миллионов долларов.

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