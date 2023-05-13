Дело в шляпе: что объединяет Бейонсе с Украиной
Американская певица Бейонсе открыла в Стокгольме мировой тур На открытии она была в серебристой шляпе-канотье от украинского бренда Ruslan Baginskiy.
Об этом рассказал сам украинский шляпник Руслан Багинский на своей странице в Instagram.
В компании рассказали и показали, как работали над головными уборами для певицы и ее команды.
"В поисках идеального материала, техники и формы было проведено немало испытаний. Каждое канотье вручную вырезали и покрывали специальным материалом", — рассказали они.
В рамках своего турне Бейонсе также выступит во Франции, Германии, Великобритании, Нидерландах, Испании, Польше и городах США. Тур завершится 27 сентября концертом в Новом Орлеане.
Beyoncé backstage in Stockholm, Sweden — May 10th. 🪩— BEYONCÉ LEGION (@BeyLegion) May 11, 2023
🎟️ https://t.co/gQt79tz5wy #RENAISSANCEWorldTour pic.twitter.com/trcztNpI0T
Певица не в первый раз выбирает украинское. В Дубае (Объединенные Арабские Эмираты) на открытии самой дорогой гостиницы города Atlantis The Royal Hotel суперстар отработала в розовом мини-платье украинского бренда FROLOV.
Напомним, Бейонсе попала в громкий скандал из-за неуплаты налогов. Оказывается, американская звезда и танцовщица обвиняются в том, что она не заплатила налоги, сумма которых составляет 2,7 миллионов долларов.