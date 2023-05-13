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Справа у капелюсі: що поєднує Бейонсе з Україною

13 травня 2023 03:52
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Справа у капелюсі: що поєднує Бейонсе з Україною
Американська співачка Бейонсе у капелюсі від українського дизайнера. Фото: соцмережі
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Американська співачка Бейонсе відкрила у Стокгольмі світовий тур. На відкритті вона була у сріблястому капелюсі-канотьє від українського бренду Ruslan Baginskiy.

Про це розказав сам український капелюшник Руслан Багінський на своій сторінці в Instagram.

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У компанії розказали і показали, як працювали над головними убори для співачки та її команди.

"У пошуках ідеальних матеріалу, техніки та форми було проведено чимало випробувань. Кожен канотьє вручну вирізали та покривали спеціальним матеріалом", — розповіли вони.

У рамках свого турне Бейонсе також виступить у Франції, Німеччині, Великій Британії, Нідерландах, Іспанії, Польщі та містах США. Тур завершиться 27 вересня концертом у Новому Орлеані.

Співачка не вперше обирає українське. У Дубаї (Об’єднані Арабські Емірати) на відкритті найдорожчого готелю міста Atlantis The Royal Hotel суперстар відпрацювала в рожевій мінісукні українського бренду FROLOV.

Нагадаємо, Бейонсе потрапила в гучний скандал через несплату податків. Виявляється, американську зірку та танцівницю звинувачують в тому, що вона не заплатила податки, сума яких становить 2,7 мільйонів доларів.

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