Справа у капелюсі: що поєднує Бейонсе з Україною

Американська співачка Бейонсе у капелюсі від українського дизайнера. Фото: соцмережі

Американська співачка Бейонсе відкрила у Стокгольмі світовий тур. На відкритті вона була у сріблястому капелюсі-канотьє від українського бренду Ruslan Baginskiy.

Про це розказав сам український капелюшник Руслан Багінський на своій сторінці в Instagram.

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У компанії розказали і показали, як працювали над головними убори для співачки та її команди.

"У пошуках ідеальних матеріалу, техніки та форми було проведено чимало випробувань. Кожен канотьє вручну вирізали та покривали спеціальним матеріалом", — розповіли вони.

У рамках свого турне Бейонсе також виступить у Франції, Німеччині, Великій Британії, Нідерландах, Іспанії, Польщі та містах США. Тур завершиться 27 вересня концертом у Новому Орлеані.

Співачка не вперше обирає українське. У Дубаї (Об’єднані Арабські Емірати) на відкритті найдорожчого готелю міста Atlantis The Royal Hotel суперстар відпрацювала в рожевій мінісукні українського бренду FROLOV.

Нагадаємо, Бейонсе потрапила в гучний скандал через несплату податків. Виявляється, американську зірку та танцівницю звинувачують в тому, що вона не заплатила податки, сума яких становить 2,7 мільйонів доларів.