Бейонсе звинувачують у заборгованості перед урядом США – про яку суму йде мова

Американська поп–зірка Бейонсе під час виступу на футбольному чемпіонаті "Суперкубок". Фото: YouTube

Знаменита американська співачка, акторка та танцівниця Бейонсе потрапила в гучний скандал. Виявляється, американську зірку та танцівницю звинувачують в тому, що вона не заплатила податки, сума яких становить 2,7 мільйонів доларів.

Про це повідомляє портал "Page Six"

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Стало відомо, що всесвітньо відома американська зірка заборгувала велику суму грошей уряду США, Виявляється, що за 2018 рік Бейонсе повинна була виплатити 805 850 доларів американському уряду, а вже у 2019 році сума боргу становила більше одного мільйона.

З того часу американська зірка отримала чималий борг у сумі більше 450 мільйонів доларів.

Американська поп–зірка Бейонсе на виступі у Дубаях. Фото: instagram.com/p/CrqExihPtwD/

Але сама Бейонсе вирішила розібратися в цій ситуації та почала звертатися до суду. Вона подала петицію та заперечила борг, оскільки вважає, що уряд США зробив серйозну помилку. Мова йде про податкові декларації співачки у період з 2018 по 2019 роки.

Розібратися в цій ситуації американській зірці допомагає її адвокат, який дуже сподівається, що найближчим часом це питання з немаленьким боргом Бейонсе вирішиться.

Співачка Бейонсе під час виступу в Дубаях. Фото: Getty Images

Варто зазначити, що зараз статки американської зірки становлять 500 мільйонів доларів. Відомо, що більшу частину цієї суми відома американська виконавиця заробила завдяки своїй музичній кар’єрі, яку вона успішно побудувала багато років тому.

У 2019 році Бейонсе підписала контракт з компанією Netflix на суму у 60 мільйонів доларів. Мова йде про її фільм "Повернення додому", за основу якого вона взяла свій виступ на фестивалі Coachella у 2018 році. Поп–зірка також має власний бренд одягу Ivy Park.

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