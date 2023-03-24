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Стало известно, будут ли наказывать Валерия Меладзе в россии за его фразу "Героям слава"

24 марта 2023 18:47
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Российский певец грузинского происхождения Валерий Меладзе
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

В начале года российский певец грузинского происхождения Валерий Меладзе попал в громкий скандал. Вместе с путинистами он выступил на частном праздничном корпоративе в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты), где публично ответил на лозунг "Слава Украине". Поэтому младшего брата продюсера и композитора Константина Меладзе начали проверять спецслужбы страны-террориста.

Теперь стало известно, что действительно грозит певцу, сообщают росСМИ.

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Подробности

Валерия Меладзе не будут лишать гражданства и не будут запрещать ему въезд в рф за фразу в поддержку Украины. Генпрокуратура и следственный комитет страны-террориста не нашли для этого оснований. Правоохранительные органы ознакомились с видеоматериалами с концерта исполнителя и пришли к выводу, что нет объективных и подтвержденных данных, что Меладзе нарушил закон.

Ни певец, ни его жена, бывшая участница группы "ВИА Гра", певица Альбина Джанабаева, в последнее время не комментируют эту ситуацию. Впрочем, многие концерты младшего Меладзе в россии таки отменили.

История скандала

На вечеринке по случаю празднования Нового года в Дубае Валерий Меладзе шепотом произнес "Героям слава". Когда гость вечеринки, который обратился к певцу с лозунгом "Слава Украине", стал благодарить певца, Валерий сразу же начал смотреть по сторонам и сказал: "Сегодня здесь я вне политики".

После этого концерты Валерия в россии сразу начали отменять один за другим, а граждане страны-террориста потребовали не пускать Меладзе в рф и выяснить, законно ли он получил российское гражданство, а также лишить его всех государственных наград и предоставить статус "иноагента".

В то же время налоговая служба россии арестовала счета его компании "МБ Про" в "Инвестторгбанке" из-за неуплаты налогов. Меладзе начал процедуру ликвидации организации, работающей в сфере исполнительских искусств еще осенью прошлого года.

Напомним, ранее мы писали, что телеведущая и общественная деятельница Екатерина Осадчая прокомментировала скандал с оправдывающимся перед путинистами Валерием Меладзе . Также мы рассказывали, что некоторые концерты украинского певца Миши Марвина, возобновившего сотрудничество с российским лейблом Black Star, отменили в стране-террористе.

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