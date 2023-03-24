Стало відомо, чи каратимуть Валерія Меладзе в росії за його фразу "Героям слава"

Російський співак грузинського походження Валерій Меладзе

На початку року російський співак грузинського походження Валерій Меладзе потрапив в гучний скандал. Разом з путіністами він виступив на приватному святковому корпоративі у місті Дубай (Об’єднані Арабські Емірати), де публічно відповів на лозунг "Слава Україні". Через це молодшого брата продюсера та композитора Костянтина Меладзе почали перевіряти спецслужби країни-терориста.

Тепер стало відомо, що насправді загрожує співаку, повідомляють росЗМІ.

Подробиці

Валерія Меладзе не позбавлятимуть громадянства та не заборонятимуть йому в'їзд до рф за фразу на підтримку України. Генпрокуратура та слідчий комітет країни-терориста не знайшли для цього підстав. Правоохоронні органи ознайомилися з відеоматеріалами з концерту виконавця та дійшли висновку, що немає об'єктивних та підтверджених даних, що Меладзе порушив закон.

Ані співак, ані його дружина, колишня учасниця гурту "ВІА Гра", співачка Альбіна Джанабаєва, останнім часом не коментують цю ситуацію. Втім, багато концертів молодшого Меладзе в росії таки скасували.

Історія скандалу

На вечірці з нагоди святкування Нового року в Дубаї Валерій Меладзе пошепки промовив "Героям слава". Коли гість вечірки, який звернувся до співака з лозунгом "Слава Україні", почав дякувати співаку, Валерій одразу ж почав дивитися по сторонах і промовив: "Сьогодні тут я поза політикою".

Після цього концерти Валерія в росії відразу почали скасовувати один за одним, а громадяни країни-терориста зажадали не пускати Меладзе у рф, з'ясувати, чи законно він отримав російське громадянство, позбавити його всіх державних нагород і надати статус "іноагента".

Водночас податкова служба росії заарештувала рахунки його компанії "МБ Про" в "Інвестторгбанку" через несплату податків. Меладзе розпочав процедуру з ліквідації організації, яка працює у сфері виконавських мистецтв ще восени минулого року.

Нагадаємо, раніше ми писали, що телеведуча та громадська діячка Катерина Осадча прокоментувала скандал з Валерієм Меладзе, який виправдовувався перед путіністами. Також ми розповідали, що деякі концерти українського співака Міші Марвіна, який відновив співпрацю з російським лейблом Black Star, скасували у країні-терористі.