Стало известно, уволили ли Остапа Ступку из театра после "пьяного" ДТП в столице
В начале прошлой недели народный артист Украины Остап Ступка в состоянии алкогольного опьянения вызвал серьезное ДТП в столице. Уровень алкоголя в крови актера превысил норму более чем в пять раз. Один из судов Киева назначил сыну легендарного актера Богдана Ступки ночной домашний арест.
Руководство театра, в котором работает народный артист Украины, отреагировало в Facebook на громкий скандал с участием своего звездного сотрудника.
В спектакле "Кориолан" Киевского Национального драматического театра имени Ивана Франко вместо Остапа Ступки на сцену вышел другой актер. Виталий Ажнов будет заменять Ступку и в последующих выступлениях.
"Роль Сициния Велута впервые исполнил Виталий Ажнов! Поздравляем с премьерой. Следующий показ Кориолана 25 мая", — сообщило руководство театра, и добавило фото с представления.
Поклонники Ступки и культурного учреждения поинтересовались, означает ли это увольнение Остапа и попросили прокомментировать скандальное ДТП.
"Мы ценим его актерское дарование, любим и уважаем как коллегу. Остап Богданович продолжит играть представления в нашем театре, если другое не будет определено судом. Конечно, ситуация, которая произошла, глубоко огорчила всех. Мы желаем пострадавшему скорейшего выздоровления", — прокомментировало руководство Национального драматического театра имени Ивана Франко.
Подробности ДТП
Остап Ступка на своем автомобиле Range Rover белого цвета влетел в припаркованную иномарку Mitsubishi. Авария произошла во вторник, 4 апреля, около 23:15 в Голосеевском районе Киева.
38-летний мужчина из Mitsubishi получил серьезные травмы и был госпитализирован в больницу. Тем временем Ступку отправили в отделение полиции, чтобы проверить его наличие алкоголя в крови. Алкотестер показал уровень 1,62 промилле при норме 0,3.
По информации некоторых инсайдеров в СМИ, Остап Ступка пытался "решить вопрос" с правоохранителями, однако все равно уехал в изолятор. От прохождения медицинского осмотра актер отказался.
Автомобиль, которым управлял звездный подозреваемый, изъят. Решается вопрос об аресте транспортного средства. Ступку уволили в зале суда и объявили о ночном домашнем аресте до 5 июня включительно. Он не должен покидать дом с 22:00 до 06:00. Полное определение суд объявит во вторник, 11 апреля.
Напомним, ранее мы писали, что стриминговая платформа Netflix покажет сериал "Казаки. Абсолютно лживая история", в котором одну из главных ролей сыграл Остап Ступка.