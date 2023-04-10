Стало известно, уволили ли Остапа Ступку из театра после "пьяного" ДТП в столице

Актер Остап Ступка. Фото: google.com

В начале прошлой недели народный артист Украины Остап Ступка в состоянии алкогольного опьянения вызвал серьезное ДТП в столице. Уровень алкоголя в крови актера превысил норму более чем в пять раз. Один из судов Киева назначил сыну легендарного актера Богдана Ступки ночной домашний арест.

Руководство театра, в котором работает народный артист Украины, отреагировало в Facebook на громкий скандал с участием своего звездного сотрудника.

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В спектакле "Кориолан" Киевского Национального драматического театра имени Ивана Франко вместо Остапа Ступки на сцену вышел другой актер. Виталий Ажнов будет заменять Ступку и в последующих выступлениях.

"Роль Сициния Велута впервые исполнил Виталий Ажнов! Поздравляем с премьерой. Следующий показ Кориолана 25 мая", — сообщило руководство театра, и добавило фото с представления.

Фото: Facebook/frankotheatre

Поклонники Ступки и культурного учреждения поинтересовались, означает ли это увольнение Остапа и попросили прокомментировать скандальное ДТП.

"Мы ценим его актерское дарование, любим и уважаем как коллегу. Остап Богданович продолжит играть представления в нашем театре, если другое не будет определено судом. Конечно, ситуация, которая произошла, глубоко огорчила всех. Мы желаем пострадавшему скорейшего выздоровления", — прокомментировало руководство Национального драматического театра имени Ивана Франко.

Скрин: Facebook/frankotheatre

Подробности ДТП

Остап Ступка на своем автомобиле Range Rover белого цвета влетел в припаркованную иномарку Mitsubishi. Авария произошла во вторник, 4 апреля, около 23:15 в Голосеевском районе Киева.

38-летний мужчина из Mitsubishi получил серьезные травмы и был госпитализирован в больницу. Тем временем Ступку отправили в отделение полиции, чтобы проверить его наличие алкоголя в крови. Алкотестер показал уровень 1,62 промилле при норме 0,3.

Место ДТП. Фото: Telegraf

По информации некоторых инсайдеров в СМИ, Остап Ступка пытался "решить вопрос" с правоохранителями, однако все равно уехал в изолятор. От прохождения медицинского осмотра актер отказался.

Автомобиль, которым управлял звездный подозреваемый, изъят. Решается вопрос об аресте транспортного средства. Ступку уволили в зале суда и объявили о ночном домашнем аресте до 5 июня включительно. Он не должен покидать дом с 22:00 до 06:00. Полное определение суд объявит во вторник, 11 апреля.

Напомним, ранее мы писали, что стриминговая платформа Netflix покажет сериал "Казаки. Абсолютно лживая история", в котором одну из главных ролей сыграл Остап Ступка.