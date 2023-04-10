Стало відомо, чи звільнили Остапа Ступку з театру після "п'яного" ДТП у столиці

Актор Остап Ступка. Фото: google.com

На початку минулого тижня народний артист України Остап Ступка в стані алкогольного сп'яніння спричинив серйозне ДТП в столиці. Рівень алкоголю в крові актора перевищив норму понад в п’ять разів. Один з судів Києві призначив синові легендарного актора Богдана Ступки нічний домашній арешт.

Керівництво театру, в якому працює народний артист України, відреагувало у Facebook на гучний скандал за участі свого зіркового співробітника.

Читайте також:

У спектаклі "Коріолан" Київського Національного драматичного театру імені Івана Франка замість Остапа Ступки на сцену вийшов інший актор. Віталій Ажнов замінятиме Ступку й в наступних виступах.

"Роль Сіцінія Велута вперше виконав Віталій Ажнов! Вітаємо з прем'єрою. Наступний показ Коріолана 25 травня", — повідомило керівництво театру та додало фото з вистави.

Фото: Facebook/frankotheatre

Шанувальники Ступки та культурної установи поцікавилися, чи означає це звільнення Остапа, і попросили прокоментувати скандальне ДТП.

"Ми цінуємо його акторське обдарування, любимо і поважаємо як колегу. Остап Богданович продовжить грати вистави в нашому театрі, якщо інше не буде визначено судом. Звісно, ситуація, що сталася, глибоко засмутила всіх. Ми бажаємо постраждалому якнайшвидшого одужання", — прокоментувало керівництво Київського Національного драматичного театру імені Івана Франка.

Скрин: Facebook/frankotheatre

Подробиці ДТП

Остап Ступка на своєму автомобілі Range Rover білого кольору влетів у припарковану іномарку Mitsubishi. Аварія сталася у вівторок, 4 квітня, приблизно о 23:15 у Голосіївському районі Києва.

38-річний чоловік із Mitsubishi отримав серйозні травми та був госпіталізований до лікарні. Тим часом Ступку відправили до відділення поліції, щоб перевірити його на наявність алкоголю у крові. Алкотестер показав рівень 1,62 проміле при нормі 0,3.

Місце ДТП. Фото: Telegraf

За інформацією деяких інсайдерів в ЗМІ, Остап Ступка намагався "вирішити питання" з правоохоронцями, проте все одно поїхав до ізолятора. Від проходження медичного огляду актор відмовився.

Автомобіль, яким керував зірковий підозрюваний, вилучено. Вирішується питання про арешт транспортного засобу. Ступку звільнили у залі суду та оголосили про нічний домашній арешт до 5 червня включно. Він не має покидати дім з 22:00 по 06:00. Повну ухвалу суд оголосить у вівторок, 11 квітня.

Нагадаємо, раніше ми писали, що стрімінгова платформа Netflix покаже серіал "Козаки. Абсолютно брехлива історія", в якому одну з головних ролей зіграв Остап Ступка.