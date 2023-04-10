Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Стало відомо, чи звільнили Остапа Ступку з театру після "п'яного" ДТП у столиці arrow

Стало відомо, чи звільнили Остапа Ступку з театру після "п'яного" ДТП у столиці

10 квітня 2023 08:33
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Актор Остап Ступка. Фото: google.com
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

На початку минулого тижня народний артист України Остап Ступка в стані алкогольного сп'яніння спричинив серйозне ДТП в столиці. Рівень алкоголю в крові актора перевищив норму понад в п’ять разів. Один з судів Києві призначив синові легендарного актора Богдана Ступки нічний домашній арешт.

Керівництво театру, в якому працює народний артист України, відреагувало у Facebook на гучний скандал за участі свого зіркового співробітника. 

Читайте також:

У спектаклі "Коріолан" Київського Національного драматичного театру імені Івана Франка замість Остапа Ступки на  сцену вийшов інший актор. Віталій Ажнов замінятиме Ступку й в наступних виступах. 

"Роль Сіцінія Велута вперше виконав Віталій Ажнов! Вітаємо з прем'єрою. Наступний показ Коріолана 25 травня", — повідомило керівництво театру та додало фото з вистави.

Фото: Facebook/frankotheatre

Шанувальники Ступки та культурної установи поцікавилися, чи означає це звільнення Остапа, і попросили прокоментувати скандальне ДТП. 

"Ми цінуємо його акторське обдарування, любимо і поважаємо як колегу. Остап Богданович продовжить грати вистави в нашому театрі, якщо інше не буде визначено судом. Звісно, ситуація, що сталася, глибоко засмутила всіх. Ми бажаємо постраждалому якнайшвидшого одужання", — прокоментувало керівництво Київського Національного драматичного театру імені Івана Франка. 

Скрин: Facebook/frankotheatre

Подробиці ДТП

Остап Ступка  на своєму автомобілі Range Rover білого кольору влетів у припарковану іномарку Mitsubishi. Аварія сталася у вівторок, 4 квітня, приблизно о 23:15 у Голосіївському районі Києва.

38-річний чоловік із Mitsubishi отримав серйозні травми та був госпіталізований до лікарні. Тим часом Ступку відправили до відділення поліції, щоб перевірити його на наявність алкоголю у крові. Алкотестер показав рівень 1,62 проміле при нормі 0,3.

Місце ДТП. Фото: Telegraf

За інформацією деяких інсайдерів в ЗМІ, Остап Ступка намагався "вирішити питання" з правоохоронцями, проте все одно поїхав до ізолятора. Від проходження медичного огляду актор відмовився.

Автомобіль, яким керував зірковий підозрюваний, вилучено. Вирішується питання про арешт транспортного засобу. Ступку звільнили у залі суду та оголосили про нічний домашній арешт до 5 червня включно. Він не має покидати дім з 22:00 по 06:00. Повну ухвалу суд оголосить у вівторок, 11 квітня.

Нагадаємо, раніше ми писали, що стрімінгова платформа Netflix покаже серіал "Козаки. Абсолютно брехлива історія", в якому одну з головних ролей зіграв Остап Ступка. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

15:46 Каменських вперше прокоментувала розлучення з Потапом: репер не став мовчати

12:45 Коли садити картоплю у квітні 2023: найкращі дати та важливі нюанси

23:13 Курс зміниться: що буде з доларом перед Великоднем

13:06 В Інституті демографії повідомили, що Україна перебуває на межі зміни етнічного складу нації

16:22 В Україні змінюють граничний вік прийняття на військову службу офіцерів

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

06:23 20 тис. гривень до пенсії: кому з пенсіонерів можуть доплатити таку суму

19:18 Донька Ольги Сумської разом з чоловіком відвідала прем'єру серіалу від пропутінського режисера

19:50 Чим та як слід поливати моркву, щоб зібрати багатий урожай: секрет городників

13:36 Які грошові виплати гарантує держава військовим після демобілізації у 2023 році: перелік

Новина з відео

19:31 Окупант поділився враженнями від перебування на передовій та про ставлення до мобілізованих, — ГУР

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB