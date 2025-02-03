Дочь Кузьмы Скрябина — как сейчас живет и чем занимается девушка

Дочь Кузьмы Скрябина Мария-Барбара Кузьменко. Фото: Instagram/dr.barbara_kuzmenko

Андрей Кузьменко, более известный как Кузьма Скрябин, с женой Светланой имел одного ребенка. Дочь украинской легенды зовут Мария-Барбара. Девушка в свои 27 лет уже достигла значительного успеха в карьере.

Новини.LIVE рассказывают о том, как сейчас выглядит дочь Скрябина и чем занимается девушка.

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Со страницы Марии-Барбары Кузьменко в Instagram понятно, что она нашла себя в сфере косметологии. 27-летняя девушка стала успешным врачом-дерматологом.

Мария-Барбара Кузьменко. Фото: Instagram/dr.barbara_kuzmenko

Дочь известного украинского музыканта замужем уже шесть лет. Мария-Барбара часто публикует фотографии с отдыха с мужем. Так, в одном из постов девушка поделилась фотографиями из Трускавца.

Мария-Барбара Кузьменко с мужем отдыхают в Трускавце. Фото: Instagram/kuzmenko_barbara

Так сейчас выглядит дочь Кузьмы Скрябина Мария-Барбара Кузьменко. Фото: Instagram/kuzmenko_barbara

Мария-Барбара Кузьменко на отдыхе вместе со своей собакой. Фото: Instagram/kuzmenko_barbara

Также, судя по странице Марии-Барбары Кузьменко, она в хороших отношениях с сестрой мужа Натальей Тур. Девушка работает журналисткой и часто появляется на различных светских мероприятиях.

Мария-Барбара Кузьменко вместе с Натальей Тур. Фото: Instagram/kuzmenko_barbara

Напомним, 2 февраля была десятая годовщина со дня гибели известного украинского музыканта Андрея Кузьменко. Кузьма Скрябин до сих пор остается любимцем миллионов.

Ранее мы писали о том, что жену покойного музыканта Кузьмы Скрябина обманули. Это сделал известный музыкальный лейбл.