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Стало известно, как живет и чем занимается дочь Кузьмы Скрябина

3 февраля 2025 15:44
Ольга Антоновская - редактор
Дочь Кузьмы Скрябина — как сейчас живет и чем занимается девушка
Дочь Кузьмы Скрябина Мария-Барбара Кузьменко. Фото: Instagram/dr.barbara_kuzmenko
Ольга Антоновская - редактор

Андрей Кузьменко, более известный как Кузьма Скрябин, с женой Светланой имел одного ребенка. Дочь украинской легенды зовут Мария-Барбара. Девушка в свои 27 лет уже достигла значительного успеха в карьере.

Новини.LIVE рассказывают о том, как сейчас выглядит дочь Скрябина и чем занимается девушка.

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Со страницы Марии-Барбары Кузьменко в Instagram понятно, что она нашла себя в сфере косметологии. 27-летняя девушка стала успешным врачом-дерматологом.

Мария-Барбара Кузьменко працює дерматологом
Мария-Барбара Кузьменко. Фото: Instagram/dr.barbara_kuzmenko

Дочь известного украинского музыканта замужем уже шесть лет. Мария-Барбара часто публикует фотографии с отдыха с мужем. Так, в одном из постов девушка поделилась фотографиями из Трускавца.

Марія-Барбара Кузьменко на відпочинку з чоловіком
Мария-Барбара Кузьменко с мужем отдыхают в Трускавце. Фото: Instagram/kuzmenko_barbara
Як зараз виглядає дочка Скрябіна Марія-Барбара Кузьменко
Так сейчас выглядит дочь Кузьмы Скрябина Мария-Барбара Кузьменко. Фото: Instagram/kuzmenko_barbara
Дочка Скрябіна Марія-Барбара Кузьменко на відпочинку
Мария-Барбара Кузьменко на отдыхе вместе со своей собакой. Фото: Instagram/kuzmenko_barbara

Также, судя по странице Марии-Барбары Кузьменко, она в хороших отношениях с сестрой мужа Натальей Тур. Девушка работает журналисткой и часто появляется на различных светских мероприятиях.

Марія-Барбара Кузьменко разом з Наталією Тур
Мария-Барбара Кузьменко вместе с Натальей Тур. Фото: Instagram/kuzmenko_barbara

Напомним, 2 февраля была десятая годовщина со дня гибели известного украинского музыканта Андрея Кузьменко. Кузьма Скрябин до сих пор остается любимцем миллионов.

Ранее мы писали о том, что жену покойного музыканта Кузьмы Скрябина обманули. Это сделал известный музыкальный лейбл.

соцсети Андрей Кузьменко Скрябин шоу-бизнес звезды

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16:27 США предоставили Украине лишь половину обещанной помощи — СМИ

16:18 Бесплатные дрова — можно ли забирать ветки с улицы

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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