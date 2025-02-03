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Стало відомо, як живе й чим займається дочка Кузьми Скрябіна

3 лютого 2025 15:44
Ольга Антоновська - редактор
Дочка Кузьми Скрябіна — як зараз живе та чим займається дівчина
Дочка Кузьми Скрябіна Марія-Барбара Кузьменко. Фото: Instagram/dr.barbara_kuzmenko
Ольга Антоновська - редактор

Андрій Кузьменко, більш відомий як Кузьма Скрябін, з дружиною Світланою мав одну дитину. Дочку української легенди звати Марія-Барбара. Дівчина у свої 27 років вже досягла значного успіху у кар'єрі.

Новини.LIVE розповідають про те, як зараз виглядає дочка Скрябіна та чим займається дівчина.

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Зі сторінки Марії-Барбари Кузьменко в Instagram зрозуміло, що вона знайшла себе у сфері косметології. 27-річна дівчина стала успішною лікаркою-дерматологинею.

Мария-Барбара Кузьменко працює дерматологом
Марія-Барбара Кузьменко. Фото: Instagram/dr.barbara_kuzmenko

Донька відомого українського музиканта заміжня вже шість років. Марія-Барбара часто публікує світлини з відпочинку з чоловіком. Так, в одному з постів дівчина поділилась фотографіями з Трускавця.

Марія-Барбара Кузьменко на відпочинку з чоловіком
Марія-Барбара Кузьменко з чоловіком відпочивають у Трускавці. Фото: Instagram/kuzmenko_barbara
Як зараз виглядає дочка Скрябіна Марія-Барбара Кузьменко
Так зараз виглядає дочка Кузьми Скрябіна Марія-Барбара Кузьменко. Фото: Instagram/kuzmenko_barbara
Дочка Скрябіна Марія-Барбара Кузьменко на відпочинку
Марія-Барбара Кузьменко на відпочинку разом зі своїм собакою. Фото: Instagram/kuzmenko_barbara

Також, судячи зі сторінки Марії-Барбари Кузьменко, вона в гарних стосунках з сестрою чоловіка Наталією Тур. Дівчина працює журналісткою та часто з'являється на різних світських заходах.

Марія-Барбара Кузьменко разом з Наталією Тур
Марія-Барбара Кузьменко разом з Наталією Тур. Фото: Instagram/kuzmenko_barbara

Нагадаємо, 2 лютого була десята річниця з дня загибелі відомого українського музиканта Андрія Кузьменка. Кузьма Скрябін досі залишається улюбленцем мільйонів.

Раніше ми писали про те, що дружину покійного музиканта Кузьми Скрябіна ошукали. Це зробив відомий музичний лейбл.

соцмережі Андрій Кузьменко Скрябін шоу-бізнес зірки

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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