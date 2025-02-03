Дочка Кузьми Скрябіна — як зараз живе та чим займається дівчина

Стало відомо, як живе й чим займається дочка Кузьми Скрябіна
Андрій Кузьменко, більш відомий як Кузьма Скрябін, з дружиною Світланою мав одну дитину. Дочку української легенди звати Марія-Барбара. Дівчина у свої 27 років вже досягла значного успіху у кар'єрі.
Новини.LIVE розповідають про те, як зараз виглядає дочка Скрябіна та чим займається дівчина.
Що відомо про доньку Андрія Скрябіна
Зі сторінки Марії-Барбари Кузьменко в Instagram зрозуміло, що вона знайшла себе у сфері косметології. 27-річна дівчина стала успішною лікаркою-дерматологинею.
Донька відомого українського музиканта заміжня вже шість років. Марія-Барбара часто публікує світлини з відпочинку з чоловіком. Так, в одному з постів дівчина поділилась фотографіями з Трускавця.
Також, судячи зі сторінки Марії-Барбари Кузьменко, вона в гарних стосунках з сестрою чоловіка Наталією Тур. Дівчина працює журналісткою та часто з'являється на різних світських заходах.
Нагадаємо, 2 лютого була десята річниця з дня загибелі відомого українського музиканта Андрія Кузьменка. Кузьма Скрябін досі залишається улюбленцем мільйонів.
Раніше ми писали про те, що дружину покійного музиканта Кузьми Скрябіна ошукали. Це зробив відомий музичний лейбл.
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