Дружина Кузьми Скрябіна стала жертвою шахраїв — лейбл ошукав Світлану Бабійчук на 1,5 млн

Світлана Бабійчук. Фото: скриншот

Дружина покійного музиканта Кузьми Скрябіна (Андрій Кузьменко) стала жертвою шахрайської схеми. Відомий музичний лейбл ошукав вдову на 1,5 млн гривень.

Про це повідомили у Національній поліції.

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У поліції повідомили про оголошення підозри власниці музичного лейблу, який ошукав дружина відомого музиканта. Як повідомили джерела Oboz.ua, мова йдеться саме про пісні Кузьменка.

Кузьма Скрябін. Фото: facebook.com/skryabinofficial

Після смерті виконавця його дружина стала спадкоємицею його творчого доробку. Бабійчук уклала угоду із лейблом, якому надала право на використання пісень чоловіка. Однак, власниця компанії вирішила заробити на дружині співака та одурити її на чималу суму коштів.

Укладений між сторонами договір передбачав, що 70% доходу від використання інтелектуальної власності співака отримуватиме його дружина, а 30% — лейбл звукозапису за управління активами. Однак протягом трьох років після укладення угоди сума винагороди, директор лейблу навмисно занижувала кількість прослуховувань пісень на стримінгових платформах, що призводило до суттєвого скорочення доходів правовласниці.

Андрій Кузьменко та Світлана Бабійчук. Фото: facebook.com/skryabinofficial

Окрім того, для незаконного збагачення лейбл уклав угоду з чеською компанією, яка запевняла Бабійчук, що є дочірньою структурою і не отримують жодного відсотка з прибутку. Насправді вони привласнювали до 85% доходу.

За результатами незалежної експертизи у сфері інтелектуальної власності, цифрове поширення записів музиканта в період 2017-2019 років мало б принести його дружині понад півтора мільйона гривень.

Поліція оголосила підозру власниці музичного лейблу. Фото: Нацполіція

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