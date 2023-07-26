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Стало известно, какой фильм будет закрывать Одесский международный кинофестиваль 2023

26 июля 2023 13:50
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Стало известно, какой фильм будет закрывать Одесский международный кинофестиваль 2023
Одесский международный кинофестиваль Фото: Суспільне
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Все меньше времени остается до старта 14 Одесского международного кинофестиваля. Он пройдет с 19 по 26 августа в городе Черновцы и некоторых локациях Южной Пальмиры. Оргкомитет объявил фильм-закрытие фестиваля.

Об этом сообщается на сайте ОМКФ.

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Фильм-закрытие кинофестиваля

Именно лента "Клуб Зеро" австрийского режиссера Джессики Хауснер поставит точку в 14-ом ОМКФ. Ее международная премьера состоялась в основном конкурсе 76-го Каннского кинофестиваля, прошедшем в мае на Лазурном побережье Франции.

Главную роль в фильме совместного производства Австрии, Великобритании, Германии, Франции, Дании и Катара сыграла Миа Васиковская. Ее героиня — учительница частной школы, мисс Новак. Она уверена, что потребление меньшего количества пищи — это путь к здоровой жизни, и учит этой философии своих учеников. Под влиянием мисс Новак в школе возникает закрытый "Клуб Зеро", исповедующий концепцию отказа от еды.

Джессика Хауснер известна зрителям своей предыдущей работой "Малыш Джо", за которую актриса Эмили Бичем получила награду за лучшую женскую роль на Каннском кинофестивале в 2019 году. Фильм "Клуб Зеро" можно будет увидеть в день закрытия 14 Одесского международного кинофестиваля, 26 августа.

Отметим, что будет открывать ОМКФ в этом году исторический экшн "Довбуш" режиссера Олеся Санина. Это будет мировой премьерой ленты, которая расскажет об одном из известнейших опришковских вожаков в Карпатах Олексе Довбуше.

Напомним, ранее мы писали, что Одесский международный кинофестиваль ищет волонтеров: какие требования и дедлайны. Также мы рассказывали, что ОМКФ представил нынешнюю программу.

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