Jerry Heil стала самой популярной певицей в Украине в 2024 году

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Чаще всего украинцы в 2024 году слушали одну исполнительницу, которая в прошлом году представляла нашу страну на Евровидении. Эта артистка стала самой популярной на стриминговых платформах Spotify, Apple Music и YouTube.

Об этом сообщает Forbes со ссылкой на лейбл Nova Music.

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На популярных стриминговых платформах Spotify, Apple Music и YouTube песни Jerry Heil прослушали 499,9 млн раз.

"Больше всего прослушиваний собрала Teresa & Maria. Эта песня признана самой популярной в Украине как на Apple Music, так и на Spotify", — отметил соучредитель лейбла Тарас Себестянович.

Сама артистка уже отреагировала на это событие. Артистка благодарна поддержке поклонников, и себе за то, что не отказалась от своей мечты.

"ПОЛ МИЛЛИАРДА СТРИМОВ — 500 МИЛЛИОНОВ РАЗОВ вы СЛУШАЛИ И СЛУШАЛИ меня суммарно на всех площадках в 2024! Хочется слетать в 2019 год, поцеловать Яночку, которая написала ОХРАНУ, и сказать, чтобы продолжала быть собой, потому что через 5 лет это поможет стать ей самой прослушиваемой артисткой в стране. Спасибо, Уважаемые!" — обратилась к подписчикам звезда.

Ранее мы писали о том, что Jerry Heil снялась в клипе победителя Евровидения.

Также мы сообщали, что Jerry Heil и Юлия Санина впервые спели дуэтом.