Jerry Heil стала найпопулярнішою співачкою в Україні в 2024 році

Стало відомо ім'я найпопулярнішої української співачки 2024 року
Найчастіше українці в 2024 році слухали одну виконавицю, яка минулого року представляла нашу країну на Євробаченні. Ця артистка стала найпопулярнішою на стримінгових платформах Spotify, Apple Music та YouTube.
Про це повідомляє Forbes з посиланням на лейбл Nova Music.
Кого найбільше слухали українці в 2024 році
На популярних стримінгових платформах Spotify, Apple Music та YouTube пісні Jerry Heil прослухали 499,9 млн разів.
"Найбільше прослуховувань зібрала Teresa & Maria. Ця пісня визнана найпопулярнішою в Україні як на Apple Music, так і на Spotify", — зазначив співзасновник лейблу Тарас Себестянович.
Сама артистка вже відреагувала на цю подію. Артистка вдячна підтримці шанувальників та собі за те, що не відмовилась від своєї мрії.
"ПІВ МІЛЬЯРДА СТРІМІВ — 500 МІЛЬЙОНІВ РАЗІВ ви СЛУХАЛИ І ЧУЛИ мене сумарно на всіх майданчиках в 2024!
Хочеться злітати в 2019 рік, цьомнути Яночку, яка написала ОХРАНУ, і сказати, щоб продовжувала бути собою, бо за 5 років це допоможе стати їй найбільш прослуховуваною артисткою в країні. Дякую, ШАНОВНІ!" — звернулась до підписників зірка.
Раніше ми писали про те, що Jerry Heil знялась в кліпі переможця Євробачення.
Також ми повідомляли, що Jerry Heil та Юлія Саніна вперше заспівали дуетом.
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