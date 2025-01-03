Jerry Heil стала найпопулярнішою співачкою в Україні в 2024 році

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Найчастіше українці в 2024 році слухали одну виконавицю, яка минулого року представляла нашу країну на Євробаченні. Ця артистка стала найпопулярнішою на стримінгових платформах Spotify, Apple Music та YouTube.

Про це повідомляє Forbes з посиланням на лейбл Nova Music.

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На популярних стримінгових платформах Spotify, Apple Music та YouTube пісні Jerry Heil прослухали 499,9 млн разів.

"Найбільше прослуховувань зібрала Teresa & Maria. Ця пісня визнана найпопулярнішою в Україні як на Apple Music, так і на Spotify", — зазначив співзасновник лейблу Тарас Себестянович.

Сама артистка вже відреагувала на цю подію. Артистка вдячна підтримці шанувальників та собі за те, що не відмовилась від своєї мрії.

"ПІВ МІЛЬЯРДА СТРІМІВ — 500 МІЛЬЙОНІВ РАЗІВ ви СЛУХАЛИ І ЧУЛИ мене сумарно на всіх майданчиках в 2024!

Хочеться злітати в 2019 рік, цьомнути Яночку, яка написала ОХРАНУ, і сказати, щоб продовжувала бути собою, бо за 5 років це допоможе стати їй найбільш прослуховуваною артисткою в країні. Дякую, ШАНОВНІ!" — звернулась до підписників зірка.

Раніше ми писали про те, що Jerry Heil знялась в кліпі переможця Євробачення.

Також ми повідомляли, що Jerry Heil та Юлія Саніна вперше заспівали дуетом.