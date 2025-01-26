Мария Кравец показалась вместе с избранником - фото

Мария Кравец. Фото: instagram.com/maarriill

Старшая дочь украинской актрисы Елены Кравец Мария впервые за долгое время показала совместные кадры с избранником, танцором Ростиславом Сидоренко. Девушка публично обратилась к любимому.

Соответствующие кадры она опубликовала в Instagram.

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Девушка поделилась с поклонниками напечатанными кадрами. На фото Мария и Ростислав забавно кривляются перед камерой и тепло обнимают друг друга.

В субботу, 25 января, возлюбленный дочери Кравец праздновал свой день рождения, и девушка поздравила танцора с его днем.

"Happy birthday to my love", — подписала кадры Мария.

Мария Кравец и Ростислав Сидоренко. Фото: instagram.com/maarriill

Напомним, ранее Мария вместе с мамой и сестрой сходила на концерт Нади Дорофеевой. Также девушка поразила изменениями во внешности.