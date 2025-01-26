Мария Кравец показалась вместе с избранником - фото

Старшая дочь Кравец растрогала кадрами с бойфрендом
Старшая дочь украинской актрисы Елены Кравец Мария впервые за долгое время показала совместные кадры с избранником, танцором Ростиславом Сидоренко. Девушка публично обратилась к любимому.
Соответствующие кадры она опубликовала в Instagram.
Мария Кравец поздравила любимого с днем рождения
Девушка поделилась с поклонниками напечатанными кадрами. На фото Мария и Ростислав забавно кривляются перед камерой и тепло обнимают друг друга.
В субботу, 25 января, возлюбленный дочери Кравец праздновал свой день рождения, и девушка поздравила танцора с его днем.
"Happy birthday to my love", — подписала кадры Мария.
Напомним, ранее Мария вместе с мамой и сестрой сходила на концерт Нади Дорофеевой. Также девушка поразила изменениями во внешности.
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