Марія Кравець показалася разом з обранцем — фото

Марія Кравець. Фото: instagram.com/maarriill

Старша донька української акторки Олени Кравець Марія вперше за довгий час показала спільні кадри з обранцем, танцюристом Ростиславом Сидоренком. Дівчина публічно звернулась до коханого.

Відповідні кадри вона опублікувала в Instagram.

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Дівчина поділилася із шанувальниками надрукованими кадрами. На фото Марія та Ростислав кумедно кривляються перед камерою та тепло обіймають один одного.

У суботу, 25 січня, коханий доньки Кравець святкував свій день народження, і дівчина привітала танцюриста з його днем.

"Happy birthday to my love", — підписала кадри Марія.

Марія Кравець та Ростислав Сидоренко. Фото: instagram.com/maarriill

Нагадаємо, раніше Марія разом з мамою і сестрою сходила на концерт Наді Дорофєєвої. Також дівчина вразила змінами в зовнішності.