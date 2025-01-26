Марія Кравець показалася разом з обранцем — фото

Старша донька Кравець зворушила кадрами з бойфрендом
Старша донька української акторки Олени Кравець Марія вперше за довгий час показала спільні кадри з обранцем, танцюристом Ростиславом Сидоренком. Дівчина публічно звернулась до коханого.
Відповідні кадри вона опублікувала в Instagram.
Марія Кравець привітала коханого з днем народження
Дівчина поділилася із шанувальниками надрукованими кадрами. На фото Марія та Ростислав кумедно кривляються перед камерою та тепло обіймають один одного.
У суботу, 25 січня, коханий доньки Кравець святкував свій день народження, і дівчина привітала танцюриста з його днем.
"Happy birthday to my love", — підписала кадри Марія.
Нагадаємо, раніше Марія разом з мамою і сестрою сходила на концерт Наді Дорофєєвої. Також дівчина вразила змінами в зовнішності.
Читайте Новини.LIVE!