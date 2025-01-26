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Старша донька Кравець зворушила кадрами з бойфрендом

26 січня 2025 11:00
Діана Сологуб - Редактор
Діана Сологуб
Редактор
Марія Кравець показалася разом з обранцем — фото
Марія Кравець. Фото: instagram.com/maarriill
Діана Сологуб - Редактор
Діана Сологуб
Редактор

Старша донька української акторки Олени Кравець Марія вперше за довгий час показала спільні кадри з обранцем, танцюристом Ростиславом Сидоренком. Дівчина публічно звернулась до коханого.

Відповідні кадри вона опублікувала в Instagram.

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Дівчина поділилася із шанувальниками надрукованими кадрами. На фото Марія та Ростислав кумедно кривляються перед камерою та тепло обіймають один одного.

У суботу, 25 січня, коханий доньки Кравець святкував свій день народження, і дівчина привітала танцюриста з його днем.

"Happy birthday to my love", — підписала кадри Марія.

Марія Кравець привітала коханого з днем народження
Марія Кравець та Ростислав Сидоренко. Фото: instagram.com/maarriill 

Нагадаємо, раніше Марія разом з мамою і сестрою сходила на концерт Наді Дорофєєвої. Також дівчина вразила змінами в зовнішності.

Олена Кравець відносини донька день народження соцмережі

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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