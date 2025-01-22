Марія Кравець змінила колір волосся та здивувала новим іміджем - фото

Марія Кравець. Фото: instagram.com/maarriill

Донька телеведучої та акторки Олени Кравець — Марія — вирішила змінити свій імідж. Дівчина показалася в салоні краси та похизувалася новим кольором волосся.

Кадрами свого перевтілення Марія поділилася в Instagram.

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21-річна Марія захотіла змін у своїй зовнішності. Дівчина заінтригувала своїх підписників кадрами з салону краси, на яких показала, як їй фарбують волосся.

Марія Кравець у салоні краси. Фото: instagram.com/maarriill

Пізніше донька зірки "Кварталу 95" похизувалася новим стилем. Марія наважилася "вийти" з темного кольору та стати білявкою, окрім того вона дещо змінила зачіску та підрізала довжину волосся. Блогерка із усмішкою на обличчі продемонструвала шанувальникам нову себе.

"День змін. Вона зараз блондинка", — підписала кадри Кравець-молодша.

Марія Кравець з новим кольором волосся. Фото: instagram.com/maarriill

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