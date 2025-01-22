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Донька Олени Кравець здивувала кардинальними змінами зовнішності

22 січня 2025 10:30
Марія Покровська - Редактор
Марія Кравець змінила колір волосся та здивувала новим іміджем - фото
Марія Кравець. Фото: instagram.com/maarriill
Марія Покровська - Редактор

Донька телеведучої та акторки Олени Кравець — Марія — вирішила змінити свій імідж. Дівчина показалася в салоні краси та похизувалася новим кольором волосся.

Кадрами свого перевтілення Марія поділилася в Instagram.

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Донька Олени Кравець змінила колір волосся

21-річна Марія захотіла змін у своїй зовнішності. Дівчина заінтригувала своїх підписників кадрами з салону краси, на яких показала, як їй фарбують волосся.

Марія Кравець показалася в салоні краси
Марія Кравець у салоні краси. Фото: instagram.com/maarriill

Пізніше донька зірки "Кварталу 95" похизувалася новим стилем. Марія наважилася "вийти" з темного кольору та стати білявкою, окрім того вона дещо змінила зачіску та підрізала довжину волосся. Блогерка із усмішкою на обличчі продемонструвала шанувальникам нову себе.

"День змін. Вона зараз блондинка", — підписала кадри Кравець-молодша.

Марія Кравець змінила колір волосся
Марія Кравець з новим кольором волосся. Фото: instagram.com/maarriill

Раніше Наталка Денисенко приголомшила відвертою фотосесією без спіднього. Також ми писали, що Іванка Трамп повторила культовий образ Одрі Гепберн.

Олена Кравець імідж зачіски українські зірки донька

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11:05 Держсекретар США пояснив, як має завершитися війна в Україні

11:00 Виплата 10,8 тис. грн — хто отримає допомогу UNHCR у січні

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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