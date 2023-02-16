На что пойдут каждые 10 гривен с продажи билетов на фильм Мирный-21 Ахтема Сеитаблаева

Кадр из фильма "Мирный-21"

С 22 февраля в широкий национальный прокат выходит военная экшн-драма режиссера Ахтема Сеитаблаева "Мирный-21". Это история о стремлении к свободе, доверию и преданности, основанная на реальных событиях. Продажи билетов уже открыты.

С каждого, 10 гривен пойдут на помощь армии, сообщается на Facebook странице фильма.

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Это второй фильм режиссера Ахтема Сеитаблаева, повествующего о героических историях украинских воинов, и вторая масштабная коллаборация с фондом компетентной помощи армии "Вернись живым".

"Мы сотрудничали с фондом "Вернись живым" в 2017 году. Тогда, во время проката ленты "Киборги", 5 гривен с каждого купленного билета перечислили на помощь семьям погибших защитников Донецкого аэропорта. Сейчас мы будем собирать средства для закупки разведывательно-ударных комплексов, что помогут собратьям и сестрам на фронте, и перечислим с каждого проданного билета 10 гривен", — поделился режиссер и генеральный продюсер фильма Ахтем Сеитаблаев.

10 гривен с каждого проданного билета на фильм "Мирный-21" направят на покупку разведывательно-ударного комплекса (РУК) со 120-мм минометами для 111 отдельной бригады территориальной обороны Луганской области. Комплекс состоит из шести минометов и трех пикапов, а также средств связи, питания, аэроразведки, оптики. Цель сбора — 10 млн 800 тысяч гривен.

Военная драма "Мирный-21" — история сопротивления Луганского пограничного отряда российской диверсионной группировкой в 2014 году. Тогда спецслужбы россии и сепаратисты пытались склонить украинских бойцов предать Родину — тем самым повторить крымский сценарий: захватить украинские территории без боя. Несмотря на отсутствие опыта, по решению действующего командира отряд вступил в бой.

Один из главных героев фильма актер Павел Ли трагически погиб 6 марта 2022 года от выстрела российских оккупантов в городе Ирпень, где с началом полномасштабного вторжения работал в волонтерском штабе городского совета.

Напомним, ранее мы писали, что был презентован официальный постер военного фильма "Мирный-21" режиссера Ахтема Сеитаблаева.