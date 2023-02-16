На що підуть кожні 10 гривень з продажу квитків на фільм Мирний-21 Ахтема Сеітаблаєва

Кадр з фільму "Мирний-21"

З 22 лютого в широкий національний прокат виходить воєнна екшн-драма режисера Ахтема Сеітаблаєва "Мирний-21". Це історія про прагнення до свободи, довіру та відданість, заснована на реальних подіях. Продажі квитків вже відкрито.

З кожного, 10 гривень підуть на допомогу армії, йдеться на Facebook сторінці фільму.

Деталі

Це другий фільм режисера Ахтема Сеітаблаєва, який оповідає про героїчні історії українських воїнів, і друга масштабна колаборація з фондом компетентної допомоги армії "Повернись живим".

"Ми співпрацювали з фондом "Повернись живим" 2017-го. Тоді, під час прокату стрічки "Кіборги", 5 гривень з кожного купленого квитка перерахували на допомогу родинам загиблих захисників Донецького аеропорту. Наразі ж ми збиратимемо кошти для закупівлі розвідувально-ударних комплексів, що допоможуть побратимам та посестрам на фронті, і перерахуємо з кожного проданого квитка 10 гривень", — поділився режисер та генеральний продюсер фільму Ахтем Сеітаблаєв.

10 гривень з кожного проданого квитка на фільм "Мирний-21" спрямують на купівлю розвідувально-ударного комплексу (РУК) зі 120-мм мінометами для 111-ої окремої бригади територіальної оборони Луганської області. Комплекс складається із шести мінометів і трьох пікапів, а також засобів зв’язку, живлення, аеророзвідки, оптики. Ціль збору — 10 млн 800 тисяч гривень.

Воєнна драма "Мирний-21" — історія спротиву Луганського прикордонного загону російським диверсійним угрупуванням у 2014 році. Тоді спецслужби рф та сепаратисти намагалися схилити українських бійців зрадити Батьківщину — тим самим повторити кримський сценарій: захопити українські території без бою. Попри відсутність досвіду, за рішенням чинного командира, загін вступив в бій.

Один з головних героїв фільму актор Павло Лі трагічно загинув 6 березня 2022 від пострілу російських окупантів в місті Ірпінь, де з початком повномасштабного вторгнення працював у волонтерському штабі міської ради.

Нагадаємо, раніше ми писали, що було презентовано офіційний постер воєнного фільму "Мирний-21" режисера Ахтема Сеітаблаєва.