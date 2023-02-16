На що підуть кожні 10 гривень з продажу квитків на фільм Мирний-21 Ахтема Сеітаблаєва

Стартував продаж квитків на фільм "Мирний-21" Ахтема Сеітаблаєва: на що підуть кожні 10 гривень
З 22 лютого в широкий національний прокат виходить воєнна екшн-драма режисера Ахтема Сеітаблаєва "Мирний-21". Це історія про прагнення до свободи, довіру та відданість, заснована на реальних подіях. Продажі квитків вже відкрито.
З кожного, 10 гривень підуть на допомогу армії, йдеться на Facebook сторінці фільму.
-
Парламент Словаччини визнав росію спонсором тероризму
-
Вибиті вікна та зруйнований гараж: на Одещині вибухнула машина
-
Експерт розповів, де в Україні створено сильний та ефективний рубіж повітряної оборони
-
Міноборони впроваджує автоматизацію обліку майна та запчастин для техніки ЗСУ
-
На Херсонщині загинуло подружжя: ситуація в регіоні за добу
-
В окупованому Криму вибухи: російське керівництво вигадало три версії
-
Одеса поглиблює співпрацю з ВООЗ у галузях медичної та гуманітарної допомоги
-
Один із лідерів "Динамо" продовжив угоду з клубом: надовго залишиться у Києві
-
Справи кепські: чому Кадиров вимагає від російських губернаторів "не трубити" про втрати серед окупантів
-
У Молдові знайшли уламки ракет після нічної атаки України
Деталі
Це другий фільм режисера Ахтема Сеітаблаєва, який оповідає про героїчні історії українських воїнів, і друга масштабна колаборація з фондом компетентної допомоги армії "Повернись живим".
"Ми співпрацювали з фондом "Повернись живим" 2017-го. Тоді, під час прокату стрічки "Кіборги", 5 гривень з кожного купленого квитка перерахували на допомогу родинам загиблих захисників Донецького аеропорту. Наразі ж ми збиратимемо кошти для закупівлі розвідувально-ударних комплексів, що допоможуть побратимам та посестрам на фронті, і перерахуємо з кожного проданого квитка 10 гривень", — поділився режисер та генеральний продюсер фільму Ахтем Сеітаблаєв.
10 гривень з кожного проданого квитка на фільм "Мирний-21" спрямують на купівлю розвідувально-ударного комплексу (РУК) зі 120-мм мінометами для 111-ої окремої бригади територіальної оборони Луганської області. Комплекс складається із шести мінометів і трьох пікапів, а також засобів зв’язку, живлення, аеророзвідки, оптики. Ціль збору — 10 млн 800 тисяч гривень.
Воєнна драма "Мирний-21" — історія спротиву Луганського прикордонного загону російським диверсійним угрупуванням у 2014 році. Тоді спецслужби рф та сепаратисти намагалися схилити українських бійців зрадити Батьківщину — тим самим повторити кримський сценарій: захопити українські території без бою. Попри відсутність досвіду, за рішенням чинного командира, загін вступив в бій.
Один з головних героїв фільму актор Павло Лі трагічно загинув 6 березня 2022 від пострілу російських окупантів в місті Ірпінь, де з початком повномасштабного вторгнення працював у волонтерському штабі міської ради.
Нагадаємо, раніше ми писали, що було презентовано офіційний постер воєнного фільму "Мирний-21" режисера Ахтема Сеітаблаєва.