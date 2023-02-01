Позиция Чарльза III по отношению к принцу Гарри и Меган Маркл на коронации

Король Чарльз III и герцог Сассекский, принц Гарри

Уже в начале мая в Вестминстерском аббатстве (Лондон, Великобритания) состоится коронация Чарльза III. Подготовка к этому событию идет полным ходом. Отдельным вопросом стоит визит на торжества скандальной парочки — принца Гарри и Меган Маркл.

Об отношении Чарльза III к возможному появлению на коронации герцогов Сассекских пишет издание The Sun.

Подробности

Принц Гарри и Меган Маркл еще не объявили, примут ли участие в коронации Чарльза III 6 мая. Впрочем, известно, что монарх протянул "оливковую ветвь" перемирия и официально пригласил герцогов Сассекских в Лондон.

Эксперт по королевской семье Даниэла Элсер заявила, что Чарльз III не знает, что делать с парой "изгоев", и назвала их пару "бомбой замедленного действия".

"Одной из неизвестностей во всем этом является то, что произойдет с коронацией Чарльза III. Широко сообщалось, что герцог и герцогиня, несмотря на их статус изгоев, будут приглашены на большой день. Но приедут ли они — вопросы на многие миллионы долларов. Возможно буквально, если они позволят взять с собой камеры", — иронически написала королевский эксперт.

Она добавила, что эта ситуация, как и сексуальные скандалы с принцем Эндрю показывают, что Чарльз III не имеет никакого представления о том, как обращаться с "этими бомбами замедленного действия".

Расписание празднования

Суббота, 6 мая: коронационная служба в Вестминстерском аббатстве; коронационная походка; появление на балконе Букингемского дворца.

Воскресенье, 7 мая: концерт и световое шоу в Виндзорском замке; уличные вечеринки. Это традиционные празднования, которые могут устраивать жители отдельных улиц или кварталов. На них следует подавать предварительные заявки, чтобы полиция, если они будут одобрены, могла перекрыть движение.

Кто именно будет принимать участие в концерте в Виндзоре, пока неизвестно. Однако его организаторы дали понять, что речь идет о самых популярных мировых артистах.

Понедельник, 8 мая: дополнительный выходной, а также День помощи (Big Help Out), в котором граждан Соединенного Королевства призывают принять участие в волонтерских программах.

Напомним, ранее мы рассказывали, что Чарльз III впервые после скандала крестной матери принца Уильяма, леди Сьюзан Хасси, встретился с ней в церкви. Также мы писали, что писали, что принц Гарри и Меган Маркл не приняли извинений от скандального телеведущего Джереми Кларксона за оскорбительные слова в адрес герцогини Сассекской.