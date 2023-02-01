Ми в соцмережах:

Регионы
Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Статус изгнанников: Чарльз III не знает, как обращаться с принцем Гарри и Меган Маркл на коронации arrow

Статус изгнанников: Чарльз III не знает, как обращаться с принцем Гарри и Меган Маркл на коронации

1 февраля 2023 22:15
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Позиция Чарльза III по отношению к принцу Гарри и Меган Маркл на коронации
Король Чарльз III и герцог Сассекский, принц Гарри
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Уже в начале мая в Вестминстерском аббатстве (Лондон, Великобритания) состоится коронация Чарльза III. Подготовка к этому событию идет полным ходом. Отдельным вопросом стоит визит на торжества скандальной парочки — принца Гарри и Меган Маркл.

Об отношении Чарльза III к возможному появлению на коронации герцогов Сассекских пишет издание The Sun.

Читайте также:

Подробности

Принц Гарри и Меган Маркл еще не объявили, примут ли участие в коронации Чарльза III 6 мая. Впрочем, известно, что монарх протянул "оливковую ветвь" перемирия и официально пригласил герцогов Сассекских в Лондон.

Эксперт по королевской семье Даниэла Элсер заявила, что Чарльз III не знает, что делать с парой "изгоев", и назвала их пару "бомбой замедленного действия".

"Одной из неизвестностей во всем этом является то, что произойдет с коронацией Чарльза III. Широко сообщалось, что герцог и герцогиня, несмотря на их статус изгоев, будут приглашены на большой день. Но приедут ли они — вопросы на многие миллионы долларов. Возможно буквально, если они позволят взять с собой камеры", — иронически написала королевский эксперт.

Она добавила, что эта ситуация, как и сексуальные скандалы с принцем Эндрю показывают, что Чарльз III не имеет никакого представления о том, как обращаться с "этими бомбами замедленного действия".

Расписание празднования

Суббота, 6 мая: коронационная служба в Вестминстерском аббатстве; коронационная походка; появление на балконе Букингемского дворца.

Воскресенье, 7 мая: концерт и световое шоу в Виндзорском замке; уличные вечеринки. Это традиционные празднования, которые могут устраивать жители отдельных улиц или кварталов. На них следует подавать предварительные заявки, чтобы полиция, если они будут одобрены, могла перекрыть движение.

Кто именно будет принимать участие в концерте в Виндзоре, пока неизвестно. Однако его организаторы дали понять, что речь идет о самых популярных мировых артистах.

Понедельник, 8 мая: дополнительный выходной, а также День помощи (Big Help Out), в котором граждан Соединенного Королевства призывают принять участие в волонтерских программах.

Напомним, ранее мы рассказывали, что Чарльз III впервые после скандала крестной матери принца Уильяма, леди Сьюзан Хасси, встретился с ней в церкви. Также мы писали, что писали, что принц Гарри и Меган Маркл не приняли извинений от скандального телеведущего Джереми Кларксона за оскорбительные слова в адрес герцогини Сассекской.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30 Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

03:10 8 вещей, которые в 2022 году резко утратят свою популярность

Новина з фото

23:45 Оккупанты обстреляли многоэтажку в Краматорске, под завалами люди

23:30 Справедливость будет обеспечена: Зеленский рассказал про обыски в Украине

23:13 Неуплата долгов: будут ли отключать подачу электричества потребителям

23:12 Враг пытается расширить географию наступления: Маляр про ситуацию на восточном фронте

Новина з фото

22:58 В Эстонии создали гигантскую скульптуру Зеленского в виде статуи Свободы

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з фото

22:43 Мода 2000-х возвращается: пять трендовых причесок на весенний сезон 2023 года

22:42 США могут в пятницу объявить о новом пакете помощи Украине, в который входят высокоточные бомбы

22:20 В Киеве работник миграционной полиции организовал бордель

21:55 Лунный посевной календарь на февраль 2023 года: что можно сеять и сажать для хорошего урожая

21:50 В Херсоне осталось 20% населения от довоенного количества

Новина з відео

21:25 Данилов резко ответил на предложение Грузии провести переговоры с рф

Новина з відео

19:57 Все законно: военный комиссар объяснил, почему повестки вручают в общественных местах

Новина з відео

19:53 Передавал данные российской разведке: СБУ задержала сотрудника Укроборонпрома

Новина з відео

19:45 Imagine Dragons записали креативное поздравление, которое можно услышать в украинском самолете перед взлетом

Новина з відео

19:14 СБУ обезвредила в Киеве банду рэкетиров, действовавшую под видом добробатов

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

19:10 Застройке быть или нет: как одесситы относятся к внесению города под защиту ЮНЕСКО

Эксклюзив

17:40 KAZKA и MONATIK зажгли на благотворительном аукционе, где удалось собрать 1 миллион гривен: фоторепортаж

Новина з відео

17:15 Гороскоп на 2 февраля: Весам — слушать внутренний голос, Козерогам — попробовать новое

Новина з відео

15:20 Саакашвили попросил в случае смерти похоронить его в Украине

Эксклюзив

15:00 Одесский зоопарк во время блэкаута: как спасают животных

Эксклюзив

20:45 От премиум-дома в Киеве до камеры в СИЗО: на сколько лет могут сесть скандальные секс-блоггеры

Эксклюзив

20:30 "Мы можем потерять определенные территории, но ненадолго": астролог дала прогноз боевых действий в феврале

Эксклюзив

19:07 Потери россиян в январе вдвое побили рекорд смертей в Афганистане за 10 лет: анализ шокирующих цифр

17:25 "Требования времени таковы, что каждая школа будет нуждаться в таком укрытии", — в Харькове обустроили первое школьное бомбоубежище

Эксклюзив

16:00 Могилянка вдохновила: в университете Каразина и академии Чайковского отказались от русского языка

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

15:25 Что может грозить организаторам пьяных секс-вечеринок в Киеве: комментарий юриста

Эксклюзив

15:00 Одесский зоопарк во время блэкаута: как спасают животных

Эксклюзив

09:00 Капкан для россиян: превратится ли левобережье Днепра в "котел" для оккупантов

08:00 Доплаты военным, субсидии, выплаты беженцам и бесплатные LED-лампы: что изменится с 1 февраля

18:30 Как изменилась военная тактика россии за почти год полномасштабного вторжения

Актуальное по теме

None 1 Февраль 23:44

Оккупанты обстреляли многоэтажку в Краматорске, под завалами люди

None 1 Февраль 23:46

Справедливость будет обеспечена: Зеленский рассказал про обыски в Украине

None 1 Февраль 16:51

Неуплата долгов: будут ли отключать подачу электричества потребителям

None 1 Февраль 23:10

Враг пытается расширить географию наступления: Маляр про ситуацию на восточном фронте

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB