Комик Андрей Щегель сравнил Украину с КНДР, а украинцев с крысами

Стендап-комик Андрей Щегель уехал из Украины во время войны

Скандально известный комик Андрей Щегель продолжает высказываться против Украины. На этот раз он сравнил страну с КНДР, а украинцев — с крысами.

Соответствующим видео поделились возмущенные пользователи Twitter.

Детали скандала

С начала полномасштабной войны многие украинские знаменитости выезжают за границу, чтобы участвовать в благотворительных мероприятиях. Этой возможностью воспользовался и стендап-комик Андрей Щегель, но он решил не возвращаться в Украину и остался в Турции.

Однако скандал на этом не завершился, мужчина начал рассказывать, что "Украина это "долбаный" цирк, с пропаянными дебилами", а украинцам нечего надеяться на цивилизованную жизнь.

Внимание! Много нецензурной лексики!

"Я искренне благодарен украинскому народу за то, что они организовали мне возможность получения политического убежища в ряде стран [...] Нет более сильного мотиватора не возвращаться в Украину, чем украинский народ", — сказал Щегель.

Ранее он заявлял, что "это выбор ребят гибнуть на фронте". Эти слова возмутили многочисленных поклонников комика, а также тысячи украинцев, даже не слышавших о нем.

Напомним, в интервью журналисту Роману Скрипину комик рассказал, что сбежал из Украины и уже имеет три повестки в военкомат.