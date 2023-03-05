Комик Андрей Щегель сравнил Украину с КНДР, а украинцев с крысами

Сбежавший стендапер Щегель назвал Украину "цирком", а украинцев — "крысами"
Скандально известный комик Андрей Щегель продолжает высказываться против Украины. На этот раз он сравнил страну с КНДР, а украинцев — с крысами.
Соответствующим видео поделились возмущенные пользователи Twitter.
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Детали скандала
С начала полномасштабной войны многие украинские знаменитости выезжают за границу, чтобы участвовать в благотворительных мероприятиях. Этой возможностью воспользовался и стендап-комик Андрей Щегель, но он решил не возвращаться в Украину и остался в Турции.
Однако скандал на этом не завершился, мужчина начал рассказывать, что "Украина это "долбаный" цирк, с пропаянными дебилами", а украинцам нечего надеяться на цивилизованную жизнь.
Внимание! Много нецензурной лексики!
"Я искренне благодарен украинскому народу за то, что они организовали мне возможность получения политического убежища в ряде стран [...] Нет более сильного мотиватора не возвращаться в Украину, чем украинский народ", — сказал Щегель.
Ранее он заявлял, что "это выбор ребят гибнуть на фронте". Эти слова возмутили многочисленных поклонников комика, а также тысячи украинцев, даже не слышавших о нем.
Напомним, в интервью журналисту Роману Скрипину комик рассказал, что сбежал из Украины и уже имеет три повестки в военкомат.