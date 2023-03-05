Комік Андрій Щегель порівняв Україну з КНДР, а українців з пацюками

Стендап-комік Андрій Щегель виїхав з України під час війни

Скандально відомий комік Андрій Щегель продовжує висловлюватися проти України. Цього разу він порівняв країну з КНДР, а українців — з пацюками.

Відповідним відео поділилися обурені користувачі Twitter.

Деталі скандалу

Від початку повномасштабної війни багато українських знаменитостей виїжджають за кордон, аби брати участь в благодійних заходах. Цією можливістю скористався і стендап-комік Андрій Щегель, але він вирішив не повертатися до України і залишився в Туреччині.

Однак скандал на цьому не завершився, чоловік почав розповідати, що "Україна це "довбаний" цирк, з пропаяними дебілами", а українцям нема чого сподіватися на цивілізоване життя.

Увага! Багато нецензурної лексики!

"Я щиро вдячний українському народу за те, що вони організували мені можливість отримання політичного притулку у низці країн [...] Немає сильнішого мотиватора не повертатися в Україну, ніж український народ", — сказав Щегель.

Раніше він заявляв, що "це вибір хлопців — гинути на фронті". Ці слова обурили численних шанувальників коміка, а також тисячі українців, які навіть не чули ніколи про нього.

Нагадаємо, в інтерв'ю журналісту Роману Скрипіну комік розповів, що втік з України та вже має три повістки до воєнкомату.