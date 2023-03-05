Комік Андрій Щегель порівняв Україну з КНДР, а українців з пацюками

Стендапер-втікач Щегель назвав Україну "цирком", а українців — "пацюками"
Скандально відомий комік Андрій Щегель продовжує висловлюватися проти України. Цього разу він порівняв країну з КНДР, а українців — з пацюками.
Відповідним відео поділилися обурені користувачі Twitter.
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Деталі скандалу
Від початку повномасштабної війни багато українських знаменитостей виїжджають за кордон, аби брати участь в благодійних заходах. Цією можливістю скористався і стендап-комік Андрій Щегель, але він вирішив не повертатися до України і залишився в Туреччині.
Однак скандал на цьому не завершився, чоловік почав розповідати, що "Україна це "довбаний" цирк, з пропаяними дебілами", а українцям нема чого сподіватися на цивілізоване життя.
Увага! Багато нецензурної лексики!
"Я щиро вдячний українському народу за те, що вони організували мені можливість отримання політичного притулку у низці країн [...] Немає сильнішого мотиватора не повертатися в Україну, ніж український народ", — сказав Щегель.
Раніше він заявляв, що "це вибір хлопців — гинути на фронті". Ці слова обурили численних шанувальників коміка, а також тисячі українців, які навіть не чули ніколи про нього.
Нагадаємо, в інтерв'ю журналісту Роману Скрипіну комік розповів, що втік з України та вже має три повістки до воєнкомату.