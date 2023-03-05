Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Стендапер-втікач Щегель назвав Україну "цирком", а українців — "пацюками" arrow

Стендапер-втікач Щегель назвав Україну "цирком", а українців — "пацюками"

5 березня 2023 21:45
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор
Комік Андрій Щегель порівняв Україну з КНДР, а українців з пацюками
Стендап-комік Андрій Щегель виїхав з України під час війни
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор

Скандально відомий комік Андрій Щегель продовжує висловлюватися проти України. Цього разу він порівняв країну з КНДР, а українців — з пацюками.

Відповідним відео поділилися обурені користувачі Twitter.

Читайте також:

Деталі скандалу

Від початку повномасштабної війни багато українських знаменитостей виїжджають за кордон, аби брати участь в благодійних заходах. Цією можливістю скористався і стендап-комік Андрій Щегель, але він вирішив не повертатися до України і залишився в Туреччині.

Однак скандал на цьому не завершився, чоловік почав розповідати, що "Україна це "довбаний" цирк, з пропаяними дебілами", а українцям нема чого сподіватися на цивілізоване життя.

Увага! Багато нецензурної лексики!

"Я щиро вдячний українському народу за те, що вони організували мені можливість отримання  політичного притулку у низці країн [...] Немає сильнішого мотиватора не повертатися в Україну, ніж український народ", — сказав Щегель.

Раніше він заявляв, що "це вибір хлопців — гинути на фронті". Ці слова обурили численних шанувальників коміка, а також тисячі українців, які навіть не чули ніколи про нього. 

Нагадаємо, в інтерв'ю журналісту Роману Скрипіну комік розповів, що втік з України та вже має три повістки до воєнкомату.

Banner

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Оновлено

15:23 В уряді сказали, чи будуть затримки у виплаті пенсій та соцдопомоги

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

23:25 Працівниця німецької фінінспекції спалила документи про мільйонні перекази від "Газпрому"

Новина з відео

23:00 Федоров розповів про майстерність ЗСУ у Мелітополі: "відмінусовано" дві бази окупантів

Новина з відео

22:40 Поблизу москви стався вибух на коксогазовому заводі: що відомо

22:23 Смертельні землетруси: через обвал будівель у Туреччині затримано майже тисячу людей

Новина з відео

22:10 "Розкіш із запахом крові": Подоляк відреагував на ролик Louis Vuitton з кольорами та символікою рф

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

21:20 Посилюють наступальний потенціал: в Міноборони показали танкові тренування ЗСУ

Новина з відео

20:53"Світ достатньо сильний, аби покарати рф": Зеленський звернувся до українців

20:51 Яке свято відзначають 6 березня: прикмети, традиції та заборони цього дня

Новина з фото

20:33 Невеликий сніг та ожеледиця: синоптики розповіли, якою буде погода в понеділок

Новина з фото

20:12 ЗМІ ідентифікували особи окупантів, які вбили трьох українських волонтерів у Бучі

Новина з відео

23:00 Федоров розповів про майстерність ЗСУ у Мелітополі: "відмінусовано" дві бази окупантів

Новина з відео

22:40 Поблизу москви стався вибух на коксогазовому заводі: що відомо

Новина з відео

22:10 "Розкіш із запахом крові": Подоляк відреагував на ролик Louis Vuitton з кольорами та символікою рф

Новина з відео

21:20 Посилюють наступальний потенціал: в Міноборони показали танкові тренування ЗСУ

Новина з відео

20:53"Світ достатньо сильний, аби покарати рф": Зеленський звернувся до українців

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

19:45 Неділя в УПЛ: розгромна перемога "Шахтаря", успіхи "Зорі" та "Руху" на виїзді

Новина з відео

19:15 Облив себе бензином та підпалив: на Київщині чоловік намагався накласти на себе руки на очах у дружини

Новина з відео

18:25 "Ставляться як до м’яса": окупант скаржиться на байдужість командування армії рф

Новина з відео

17:55 Марта Костюк вперше зіграє у фіналі турніру WTA: українку очікує двобій з росіянкою

Новина з відео

15:43 Україна завоювала "золото" та "бронзу" у стрибках у висоту в приміщенні на Євро

20:00Чотири фактори того, що західні санкції поки не призводять до краху російської економіки

18:00Хоробра Литва: як країна протистояла трьом автократіям, включно з росією

Ексклюзив

08:00Трофейна зброя: чим ЗСУ посилили свою міць. Машини розвідки

18:00Ретроградний Юпітер та гібридне затемнення: які випробування підготували Україні зірки цього року

Ексклюзив

12:00Бавовна, півник та пес Патрон: ювелір із Гостомеля перетворює улюблені меми українців на прикраси

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

08:002023 рік стане вирішальним у російсько-українській війні

Новина з фото

19:49Яма на паркеті, Кошовий в "Кварталі 95", а Дізель у "Форсажі": зірки, які не соромляться своєї лисини

Ексклюзив

19:40Куди варто інвестувати українцям під час війни

18:45Півфінал-відповідь Кубка Іспанії: чому "Реал" обіграє "Барселону"

Ексклюзив

18:00Енергетична система на Одещині стабілізована: але загроза блекауту залишається — ДТЕК Одеські електромережі

Актуальне по темі

None 5 Березень 23:17

Працівниця німецької фінінспекції спалила документи про мільйонні перекази від "Газпрому"

None 5 Березень 23:15

Федоров розповів про майстерність ЗСУ у Мелітополі: "відмінусовано" дві бази окупантів

None 5 Березень 23:16

Поблизу москви стався вибух на коксогазовому заводі: що відомо

None 5 Березень 22:39

Смертельні землетруси: через обвал будівель у Туреччині затримано майже тисячу людей

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB