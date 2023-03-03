Андрій Щегель, який втік з України, шокував заявою про ЗСУ

Стендап-комік та учасник подкасту Srakadupa Андрій Щегель

Від початку повномасштабної війни багато українських знаменитостей виїжджають за кордон, аби брати участь в благодійних заходах. Цією можливістю скористався і стендап-комік та учасник подкасту Srakadupa Андрій Щегель. Щоправда, повертатися на Батьківщину він не став. Залишився в Туреччині.

В інтерв’ю на YouTube каналі skrypin.ua молодий гуморист шокував своїми заявами.

Деталі

Щегель порівняв себе з пацюком, коли мова зайшла про втечу з країни. Це він вважає абсолютно нормальним. Він заявив, що не боїться військкомів і повісток.

"В мене три повістки. Я не боюсь військкомів, відзначаю себе як вільну людину, зрозумів, що мені некомфортно і що я більше не можу, і знайшов собі спосіб, і пожити в комфортній психологічній обстановці", — прокоментував перетин кордону та перебування у Туреччині комік.

Повертатися до України Щегель не планує. В планах — подорожі по Європі, Азії. На запитання ведучого, чи вважає він це нормальним, бо його Батьківщину в цей час захищають чоловіки та жінки на фронті, Андрій відповів миттєво та без емоцій.

"Я виходжу з того, що це вибір хлопців — гинути. Я щиро співчуваю кожному, хто вимушений зараз боронити Україну, бо він її любить і щиро співчуваю Україні, що вона переживає найжахливішу трагедію у своїй історії", — заявив Щегель.

Ці слова обурили численних шанувальників коміка, а також тисячі українців, які навіть не чуди ніколи про нього.

Увага! Відео містить ненормативну лексику 18+

Нагадаємо, раніше ми писали, що Іво Бобула зламали в соцмережах: чи вибачався все ж таки співак за сексистські висловлювання. Також ми розповідали, що у соцмережах жорстко розкритикували колекцію української дизайнерки Юлії Айсіної у стилі мілітарі.