Стивену Кингу – 76! Вспомним самые известные экранизации книг Короля ужасов

Стивен Кинг в футболке "Stand with Ukraine". Фото: Twitter Stephen King

Сегодня свой День рождения отмечает Король ужасов, американский писатель Стивен Кинг, который с начала полномасштабного вторжения активно поддерживает Украину. Он автор более 200 произведений, среди которых больше чем 50 бестселлеров в стилях ужасы, фэнтези, триллер, мистика. Также он один из самых экранизированных авторов в истории кино и литературы. Начиная с 1976 года был снят 61 фильм, 16 мини-сериалов и семь сериалов по его романам.

Новини.LIVE предлагают подборку самых известных экранизаций Стивена Кинга, от которых не оторваться!

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"Сияние", 1980

Одна из первых экранизаций по мотивам романа Стивена Кинга – психологический триллер "Сияние", срежиссированный Стэнли Кубриком. По сюжету писатель Джек Торренс (Джек Николсон) устраивается сторожем отеля "Оверлук". Он отправляется туда с женой Венди и сыном Дэнни. Семье 5 месяцев придется жить в пустой гостинице, которая находится вдали от цивилизации. Ее владелец предупреждает Джека о том, что для одного из предыдущих сторожей работа в отеле закончилась трагически: мужчина убил жену и двух дочерей, а затем покончил с собой. Джек не придает значения этой истории пока сам не начинает сходить с ума.

"Побег из Шоушенка", 1994

Фильм "Побег из Шоушенка", по роману Стивена Кинга "Рита Гейворт и побег из Шоушенка", возглавляет рейтинг лучших фильмов всех времен по оценке киносайта IMDb. Это одна из не страшных, но культовых историй Кинга. Лента получила семь номинаций на премию "Оскар". И хотя ни одной статуэтки фильм так не выиграл, тем не менее стал легендарным.

По сюжету главного героя картины Энди Дюфрейна незаслуженно приговорили к пожизненному сроку за двойное убийство: его жены и ее любовника. В тюрьме он попадает в неприятные истории, но в то же время находит настоящих друзей. А еще планирует бегство на свободу.

"Зеленая миля", 1999

Еще один культовый фильм по книге Стивена Кинга, который входит в топ лучших фильмов современности, "Зеленая миля".

По сюжету, в тюрьму под названием "Холодная гора" привозят огромного чернокожего мужчину по имени Джон Коффи. Его обвиняют в убийстве, ведь Джон был найден, когда он держал на руках мертвых детей — девочек-близнецов.

Пол Эджкомб (Том Хэнкс), начальник тюрьмы, несмотря на свой приятный характер, относится к огромному заключенному с большим недоверием. Но с течением времени Пол начинает понимать, что Джон жертва ужасной ошибки.

В эту историю Стивен Кинг заложил очень много смыслов, наталкивающих на философские размышления.

"Мгла", 2007

Фильм "Мгла" — экранизация ужасов Стивена Кинга режиссером Фрэнком Дарабонтом, известного экранизациями "Побега из Шоушенка" и "Зеленой мили".

По сюжету на маленький городок в Новой Англии спускается аномальный туман, скрывающий в себе ужасных чудовищ. Они убивают всех, кто рискнет выйти на улицу. Группа местных находилась в супермаркете во время появления мглы. Они пытаются выжить и разгадать природу этого феномена.

Выживут не все, а конец фильма действительно шокирует и заставит задуматься.

"Оно", 2017

И хотя Кингу уже далеко за 70, книги продолжают выходить, а за ними и экранизации.

События фильма "Оно" разворачиваются в течение 1988-89 годов в вымышленном городке Дерри. Все начинается с того, что исчезает младший брат одного из главных героев – 7-летний Джордж. Его поманил и убил клоун Пеннивайз, главный злодей этой истории.

С этого дня проходит 8 месяцев и в местной школе начинается лето, во время которого постоянно исчезают дети. Тогда же семеро учеников, не очень успешных в школе, объединяются в "Клуб неудачников". Они выясняют, что каждый из них видел странные вещи, которые их чуть не убили. Тогда они узнают о клоуне Пеннивайзе и начинают с ним войну.

Напомним, ранее Стивен Кинг прокомментировал военный бунт в России и упомянул Путина. А еще он заявлял, чтобы его платную галочку в Twitter Маск отдал на благотворительность Украине.