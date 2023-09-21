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Стівену Кінгу — 76! Згадаємо найвідоміші екранізації книг Короля жахів

21 вересня 2023 15:42
aleksandra-sulymenko.JPG - Олександра Сулименко
Стівену Кінгу — 76! Згадаємо найвідоміші екранізації книг Короля жахів
Стівен Кінг у футболці "Stand with Ukraine". Фото: Twitter Stephen King
aleksandra-sulymenko.JPG - Олександра Сулименко

Сьогодні свій День народження святкує Король жахів, американський письменник Стівен Кінг, який з початку повномасштабного вторгнення активно підтримує Україну. Він автор понад 200 творів, серед яких більше 50 бестселерів у стилях жахи, фентезі, трилер, містика. Також він один із найбільш екранізованих авторів в історії кіно та літератури. Починаючи з 1976 року було знято 61 фільм, 16 міні-серіалів та сім серіалів за його романами. 

Новини.LIVE пропонують добірку найвідоміших екранізацій Стівена Кінга, від яких не відірватися!

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"Сяйво", 1980

Одна з перших екранізацій за мотивами роману Стівена Кінга — психологічний трилер "Сяйво", зрежисований Стенлі Кубриком. За сюжетом, письменник Джек Торренс (Джек Ніколсон) влаштовується сторожем готелю "Оверлук". Він вирушає туди з дружиною Венді та сином Денні. Родині 5 місяців доведеться жити в порожньому готелі, який знаходиться далеко від цивілізації. Його власник попереджає Джека про те, що для одного з попередніх сторожів робота в готелі закінчилось трагічно: чоловік вбив дружину і двох доньок, а потім наклав на себе руки. Джек не надає значення цій історії поки сам не починає божеволіти.

 

"Втеча з Шоушенка", 1994

Фільм "Втеча з Шоушенка", за романом Стівена Кінга "Ріта Гейворт і втеча з Шоушенка", очолює рейтинг найкращих фільмів усіх часів за оцінкою кіносайту IMDb. Це одна з не страшних, проте культових історій Кінга. Стрічка отримала сім номінацій на премію "Оскар". І хоча жодної статуетки фільм так не виграв, проте став легендарним.

За сюжетом, головного героя картини Енді Дюфрейна незаслужено засудили до довічного терміну за подвійне вбивство: його дружини і її коханця. У в'язниці він потрапляє у неприємні історії, але у той самий час знаходить справжніх друзів. А ще планує втечу на свободу. 

 

"Зелена миля", 1999

Ще один культовий фільм за книгою Стівена Кінга, який входить у топ кращих фільмів сучасності, "Зелена миля". 

За сюжетом, у в'язницю під назвою "Холодна гора" привозять кремезного чорношкірого чоловіка на ім’я Джон Коффі. Його звинувачують у вбивстві, адже Джона було знайдено, коли він тримав на руках мертвих дітей — дівчаток-близнючок. 

Пол Еджкомб (Том Хенкс), начальник в’язниці, попри свій приємний характер ставиться до величезного в'язня з великою пересторогою та недовірою. Та  плином часу Пол починає розуміти, що Джон жертва жахливої помилки. 

У цю історію Стівен Кінг заклав дуже багато сенсів, які наштовхують на філософські роздуми. 

 

"Імла", 2007

Фільм "Імла" екранізація жахів Стівена Кінга режисером Френком Дарабонтом, відомого екранізаціями "Втечі з Шоушенка" та "Зеленої милі". 

За сюжетом на маленьке містечко в Новій Англії спускається аномальний туман, який приховує у собі жахливих чудовиськ. Вони вбивають усіх, хто ризикне вийти на вулицю. Група місцевих були в супермаркеті під час появи імли. Вони намагаються вижити та розгадати природу цього феномену.

Виживуть не всі, а кінець фільму насправді шокує і змусить замислитися. 

 

"Воно", 2017

І хоча Кінгу вже далеко за 70, книги продовжують виходити, а за ними і екранізації. 

Події фільму "Воно" розгортаються протягом 1988-89 років у вигаданому містечку Деррі. Все починається з того, що зникає молодший брат одного з головних героїв – 7-річний Джордж. Його поманив та вбив клоун Пеннівайз, головний злодій цієї історії. 

З того дня проходить 8 місяців й у місцевій школі починаються літо, протягом якого постійно зникають діти. Тоді ж семеро учнів, які є не дуже успішними у школі, об’єднуються у "Клуб невдах". Вони з'ясовують, що кожен з них бачив дивні речі, які їх ледь не вбили. Тоді вони дізнаються про клоуна Пеннівайза і починають з ним війну. 

 

Нагадаємо, раніше Стівен Кінг прокоментував воєнний бунт у Росії і згадав Путіна. А ще він заявляв, щоб його платну галочку в Twitter Маск віддав на благодійність Україні.


 

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