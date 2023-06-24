"Король жахів" Стівен Кінг прокоментував воєнний бунт у Росії і згадав Путіна

Письменник Стівен Кінг. Фото: Google

До Росії зараз прикута увага всього світу. У ніч проти 24 червня найманці терористичної ПВК "Вагнер" під керівництвом Євгена Пригожина зайняли адміністративні та військові об’єкти в багатьох містах РФ. Ватажок окупантів розпочав збройне повстання в Росії. На це відреагував друг України, американський письменник Стівен Кінг.

Відповідний допис з’явився в його Twiiter.

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Кінг про Путіна

75-річний "король жахів" лаконічно, але водночас і влучно метаморфне прокоментував повстання ПВК "Вагнер", діяльність якої особисто затвердив диктатор Путін.

"Путін посіяв вітер. Тепер він повинен пожинати вихор. Слава Україні", — написав легендарний письменник.

Скриншот: Twitter/StephenKing

За декілька годин публікацію письменника переглянути понад 2,5 млн користувачів соцмереж. А свої лайки поставили майже 60 тисяч юзерів платформи.

Кінг підтримує Україну

В перші дні повномасштабної війни Стівен опублікував фото, на якому позує у футболці з принтом у вигляді синьо-жовтих кольорів. А також з цитатою: "Я підтримую Україну".

В березні 2022 "король жахів" зупинив друк та продаж своїх книг на території Росії. І це при цьому, що дохід з цього ринку Кінг отримував один із найбільших у світі. Останньою книгою, яку випустили у РФ, став детектив "Біллі Саммерс".

Також Стівен Кінг висловився про підрив Кримського мосту в жовтні минулого року. Письменник зазначив, що росіяни не мають права називати це "тероризмом", після всього, що натворили в Україні.

Письменник Стівен Кінг. Фото: Twitter/StephenKing

Нагадаємо, раніше ми писали, що актор "Дизель Шоу" Єгор Крутоголов спародіював ватажка ПВК "Вагнер" Пригожина. Також ми розповідали, що пропутінського продюсера Йосипа Пригожина атакували в соцмережах.