Наталья Сумская рассказала о потере друга на войне

Актриса Наталья Сумская. Фото: instagram.com/sumskanataliia/

Народная артистка Украины Наталья Сумская поделилась с поклонниками своей болью. Актриса потеряла на войне коллегу Виктора Красина.

Об этом она рассказала в интервью изданию "Апостроф".

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Наталья рассказала, что на фронте погиб заведующий столярно-механическим цехом в Национальном академическом драматическом театре им. Ивана Франко в Киеве Виктор Красин. Он проработал много лет в театре и сделал большую часть декораций в нем.

"Очень трудно видеть, как снова и снова уходят в небесное войско наши герои. Это страшная трагедия. Подвиги надо помнить и чтить. У нас в театре множество декораций было сделано под руководством нашего заведующего столярно-механическим цехом Виктором Красиным, который погиб. Его портрет на служебном входе в театре и по сей день. Мы его помним, как и других людей, которые погибли", — поделилась болью актриса.

Напомним, ранее мы рассказывали, что сестра актрисы Ольга Сумская мечтает помириться с ней. А также Ольга Сумская оправдывала свою дочь, оставшуюся жить в России после начала войны.