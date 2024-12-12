Наталія Сумська розповіла про втрату друга на війні

Акторка Наталія Сумська. Фото: instagram.com/sumskanataliia/

Народна артистка України Наталія Сумська поділилася із шанувальниками своїм болем. Акторка втратила на війні колегу Віктора Красіна.

Про це вона розповіла в інтерв'ю виданню "Апостроф".

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Наталія розповіла, що на фронті загинув завідувач столярно-механічного цеху в Національному академічному драматичному театрі ім. Івана Франка в Києві Віктор Красін. Він пропрацював у театрі багато років та зробив більшу частину декорацій в ньому.

"Дуже важко бачити, як знову і знову йдуть в небесне військо наші герої. Це страшна трагедія. Подвиги треба пам’ятати і вшановувати. У нас в театрі силу-силенну декорацій було зроблено під орудою нашого завідуючого столярно-механічним цехом Віктором Красіним, який загинув. Його портрет на службовому вході у театрі і донині. Ми його пам’ятаємо, як і інших людей, які загинули", — поділилася болем акторка.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що сестра акторки Ольга Сумська мріє помиритися із нею. А також Ольга Сумська виправдовувала свою доньку, яка залишилась жити в Росії після початку війни.