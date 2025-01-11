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Ступка познакомил молодую избранницу с мамой и заговорил о браке

11 января 2025 14:08
Мария Покровская - Редактор
Остап Ступка заговорил о браке с младшей на 35 лет девушкой
Остап Ступка со своей девушкой. Фото: instagram.com/manipuliantka
Мария Покровская - Редактор

Украинский актер Остап Ступка рассказал об отношениях с младшей на 35 лет театроведом Маргаритой Ткач. Звезда кино уже успел познакомить избранницу со своей мамой.

Об этом актер рассказал в интервью oboz.ua.

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Похоже, у актера и его избранницы достаточно серьезные намерения. Звезда кино уже успел познакомить девушку со своей мамой, Ларисой Семеновной. Правда, встречаются они втроем довольно редко.

"Знакомил ли ее со своей мамой? Один раз приходили в гости. Я не хочу маму стрессировать сильно, оберегаю ее", — сказал Ступка.

Остап Ступка и его избранница Маргарита Ткач
Остап Ступка и Маргарита Ткач. Фото: instagram.com/manipuliantka

А вот свадьбу с Маргаритой актер пока не планирует За плечами у 57-летнего Ступки уже три брака, поэтому пока он не торопится.

"Я пока не думаю, честно. Читаю иногда о каких-то людях в сети: поженились после 10 лет отношений. Думаю: о, ну это нормально. А через полгода, год… Надо все же какое-то время пожить вместе, почувствовать друг друга. Недавно читал в интернете интервью с Катрин Денев, которая сказала, что, если хочешь сохранить отношения с любимым, не надо выходить за него замуж. И в этом есть смысл. Ну какая польза от того штампа? Главное — любовь, поддержка друг друга", — сказал актер.

Ранее сын Остапа Ступки, который живет в США,рассказал, не пострадал ли его дом от пожаров в Калифорнии.

Также мы писали, что Александр Терен гневно отреагировал на заявления своей избранницы о языке.

роман личная жизнь актеры украинские звезды Остап Ступка

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14:16 Стало известно, сколько погибло дельфинов в Черном море из-за РФ

14:15 ВСУ взяли в плен двух солдат КНДР — детали от Зеленского

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

13:52 Бойцы 3-й ОШБр уничтожили 20 единиц техники россиян под Харьковом

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