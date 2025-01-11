Остап Ступка заговорил о браке с младшей на 35 лет девушкой

Остап Ступка со своей девушкой. Фото: instagram.com/manipuliantka

Украинский актер Остап Ступка рассказал об отношениях с младшей на 35 лет театроведом Маргаритой Ткач. Звезда кино уже успел познакомить избранницу со своей мамой.

Об этом актер рассказал в интервью oboz.ua.

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Похоже, у актера и его избранницы достаточно серьезные намерения. Звезда кино уже успел познакомить девушку со своей мамой, Ларисой Семеновной. Правда, встречаются они втроем довольно редко.

"Знакомил ли ее со своей мамой? Один раз приходили в гости. Я не хочу маму стрессировать сильно, оберегаю ее", — сказал Ступка.

Остап Ступка и Маргарита Ткач. Фото: instagram.com/manipuliantka

А вот свадьбу с Маргаритой актер пока не планирует За плечами у 57-летнего Ступки уже три брака, поэтому пока он не торопится.

"Я пока не думаю, честно. Читаю иногда о каких-то людях в сети: поженились после 10 лет отношений. Думаю: о, ну это нормально. А через полгода, год… Надо все же какое-то время пожить вместе, почувствовать друг друга. Недавно читал в интернете интервью с Катрин Денев, которая сказала, что, если хочешь сохранить отношения с любимым, не надо выходить за него замуж. И в этом есть смысл. Ну какая польза от того штампа? Главное — любовь, поддержка друг друга", — сказал актер.

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