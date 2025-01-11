Остап Ступка заговорив про шлюб з молодшою на 35 років дівчиною

Остап Ступка зі своєю дівчиною. Фото: instagram.com/manipuliantka

Український актор Остап Ступка розповів про стосунки із молодшою на 35 років театрознавицею Маргаритою Ткач. Зірка кіно вже встиг познайомити обраницю зі своєю мамою.

Про це актор розповів в інтерв'ю oboz.uа.

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Схоже, у актора та його обраниці досить серйозні наміри. Зірка кіно вже встиг познайомити дівчину зі своєю мамою, Ларисою Семенівною. Щоправда, зустрічаються вони втрьох досить рідко.

"Чи знайомив її зі своєю мамою? Один раз приходили в гості. Я не хочу маму стресувати сильно, оберігаю її", — сказав Ступка.

Остап Ступка та Маргарита Ткач. Фото: instagram.com/manipuliantka

Натомість весілля із Маргаритою актор поки що не планує За плечима у 57-річного Ступки вже три шлюби, тож наразі він не квапиться.

"Я поки не думаю, чесно. Читаю інколи про якихось людей у мережі: побралися після 10 років стосунків. Думаю: о, ну це нормально. А через пів року, рік… Треба все ж таки якийсь час пожити разом, відчути один одного. Нещодавно читав в інтернеті інтерв'ю з Катрін Деньов, яка сказала, що, якщо хочеш зберегти стосунки з коханим, не треба виходити за нього заміж. І в цьому є сенс. Ну яка користь з того штампу? Головне — любов, підтримка один одного", — сказав актор.

Раніше син Остапа Ступки, який живе у США, розповів, чи не постраждав його будинок від пожеж у Каліфорнії.

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