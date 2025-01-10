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Ступка, який живе у США, розповів, чи не постраждав від пожежі

10 січня 2025 11:03
Марія Покровська - Редактор
Дмитро Ступка, який живе у США, розповів про наслідки пожежі в Каліфорнії - фото
Дмитро Ступка. Фото: instagram.com/stupka777
Марія Покровська - Редактор

Український актор Дмитро Ступка, який вже тривалий час мешкає в США, відреагував на масштабні пожежі у штаті Каліфорнія. Шоумен розповів що відбувається та чи не постраждав його будинок.

Дмитро вийшов на зв'язок із шанувальниками у Instagram.

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Актор зі своєю обраницею, співачкою Юлією Барабановою, мешкає у штаті Каліфорнія, який охопила стихія. Неподалік від нього живе і його колишня дружина із донькою. На щастя, ані Ступка, ані його близькі не постраждали.

"У нас нічого не димить, нічого не горить. Те, що відбувається в Лос-Анджелесі — це катастрофа. Я не хочу нічого порівнювати – це різні речі, але тут люди теж дуже постраждали. Будинки, машини, квартири, державні установи, банки, я такого ще не бачив. Гарний ми вибрали куточок, далеко від багатства, але живі та здорові", — зазначив Ступка.

Дмитро Ступка розповів про пожежу в Каліфорнії
Дмитро Ступка розповів про пожежу в Каліфорнії. Фото: instagram.com/stupka777

Однак побачити на власні очі наслідки пожежі актору все ж вдалося. Вдень він перебував у місті Бербанк, який накрило хмарою диму через пожежі.

Дмитро Ступка у місті Бербанк
Дмитро Ступка у місті Бербанк. Фото: instagram.com/stupka777

Раніше Періс Гілтон шокувала кадрами, на яких показала руїни свого розкішного будинку в Малібу.

Також стало відомо, який вигляд має маєток Ентоні Гопкінса після пожежі.

пожежа українські зірки Каліфорнія Дмитро Ступка Лос-Анджелес

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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