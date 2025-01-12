Остап Ступка рассказал, как передвигается по столице после "пьяного ДТП"

Украинский актер театра и кино Остап Ступка. Фото: facebook.com/iryna.trukhachova

Украинский актер театра и кино Остап Ступка прокомментировал скандальную аварию. Артист признался, компенсировал ли ущерб пострадавшему и как справляется без авто в Киеве.

Об этом он рассказал в интервью oboz.ua.

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По словам актера, он компенсировал весь ущерб пострадавшему в ДТП и сейчас ситуация урегулирована.

"С потерпевшим мы все неурядицы решили – я за мирный путь. По поводу самой ситуации … Тяжелое событие. Но, как говорится, все мы под Богом ходим, понимаете? И у каждого может так измениться жизнь — буквально за одну секунду", — заявил Ступка.

Актер рассказал, как передвигается по столице после того, как суд лишил его прав. Ступка по большей части пользуется услугами такси. Артист признался, что уже подал на апелляцию на решение суда, чтобы ему смягчили наказание.

"У меня роман с таксистами. Когда сажусь в машину, бывает, узнают, конечно. Есть уже знакомые ребята, с которыми договариваюсь: нужно поездить по городу по делам, они меня возят. Мы хорошо общаемся. По вождению, конечно, скучаю - я за рулем очень давно. Недавно мы подали апелляцию, чтобы хоть немного сократить срок запрета, сейчас она рассматривается", — рассказал актер.

Напомним, в апреле 2023 года Ступка попал в ДТП в состоянии алкогольного опьянения. Он протаранил припаркованную машину, в которой находился мужчина. У водителя протараненного авто обнаружили многочисленные травмы и он долгое время восстанавливался в больнице. В ноябре прошлого года суд назначил наказание актеру в виде ограничения свободы на 3 года с лишением права управления на 8 лет.

Ранее сын Остапа Ступки, который живет в США, рассказал, не пострадал ли его дом от пожаров в Калифорнии. А также бывшая жена Дмитрия Ступки снялась в откровенной фотосессии.