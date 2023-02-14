Звезда шоу МастерШеф Эктор Хименес-Браво обнажился ради дня всех влюбленных

Судья проекта МастерШеф обнажился ради дня всех влюбленных: креативные открытки от шоумена
Канадский и украинский шеф-повар колумбийского происхождения Эктор Хименес Браво явно любит день всех влюбленных. В своих соцсетях судья шоу МастерШеф не только поздравил любимую, но и опубликовал креативные валентинки.
Новини.LIVE расскажет о звездных фото подробнее.
-
Законная рыбалка: где в Одесской области запрещается ловить рыбу
-
Ford готовит масштабное сокращение работников, чтобы сэкономить деньги для электрокаров
-
В Новой Каховке партизаны взорвали автомобиль с оккупантами: двое ликвидированы, ще двое серьезно ранены
-
Во Львове создадут городской дом для проживания людей с инвалидностью
-
Очередная ложь: захватчики обещают восстановить в Мариуполе трамвайное депо
-
"Россияне ведут суицидальные атаки": военный о реальной ситуации на линии фронта
-
Сборная Чехии будет бойкотировать чемпионат мира-2023 по боксу из-за россиян
-
Землетрясение в Турции и Сирии: количество жертв уже превышает 37 тысяч
-
В Украине хотят разрешить военным ввозить авто без пошлины: детали законопроекта
-
Хотят помешать поставке оружия Украине: в разведке рассказали о шпионской сети рф в Европе
Подробности
Эктор Хименес-Браво немного поработал в фоторедакторах и сделал подборку забавных открыток, как говорит шоумен, на любой случай в жизни. На одной из валентинок также позируют американский музыкант Дрейк и украинский политик Алексей Арестович.
Также Эктор публично поздравил свою любимую, имя которой не раскрывает. Судья МастерШеф смонтировал видео с их общих фотографий. Также Эктор добавил текст, в котором признается, что очень скучает по возлюбленной.
Напомним, ранее мы рассказывали, кто победил в шоу "МастерШеф. Битва сезонов".