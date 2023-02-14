Звезда шоу МастерШеф Эктор Хименес-Браво обнажился ради дня всех влюбленных

Канадский и украинский шеф-повар колумбийского происхождения Эктор Хименес-Браво

Канадский и украинский шеф-повар колумбийского происхождения Эктор Хименес Браво явно любит день всех влюбленных. В своих соцсетях судья шоу МастерШеф не только поздравил любимую, но и опубликовал креативные валентинки.

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Эктор Хименес-Браво немного поработал в фоторедакторах и сделал подборку забавных открыток, как говорит шоумен, на любой случай в жизни. На одной из валентинок также позируют американский музыкант Дрейк и украинский политик Алексей Арестович.

Также Эктор публично поздравил свою любимую, имя которой не раскрывает. Судья МастерШеф смонтировал видео с их общих фотографий. Также Эктор добавил текст, в котором признается, что очень скучает по возлюбленной.

Напомним, ранее мы рассказывали, кто победил в шоу "МастерШеф. Битва сезонов".