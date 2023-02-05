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Стала відома дата прем'єри шоу "МастерШеф. Професіонали-4": чим здивують глядачів

5 лютого 2023 06:24
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
МастерШеф Професіонали-4 — коли дивитися та чого чекати
Судді проєкту "МастерШеф" Ектор Хіменес-Браво, Ольга Мартиновська та Володимир Ярославський
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Новий сезон телевізійного шоу "МастерШеф", а саме "Професіонали-4" вийде в ефір вже наприкінці цього тижня, 11 лютого.  Одна з його цілей — популяризація українських кулінарних традицій. 

Про це йдеться на сайті телеканалу СТБ.

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Деталі 

За словами творців шоу, цей сезон доведе, що українські рецепти спроможні скласти гідну конкуренцію іноземним стравам. Майстерність професійних кухарів оцінюватимуть незмінні судді проєкту "МастерШеф" та одні з найактивніших волонтерів українського кулінарного фронту — Ектор Хіменес-Браво, Ольга Мартиновська та Володимир Ярославський.

"Під час кастингу наші учасники вже змогли вразити суддів. Наприклад, хлопець, який сам придумує, розробляє технології та виробляє сири. Його буррата виявилася кращою за все, що куштували наші досвідчені шеф-кухарі. Тож на нас очікує дуже цікавий та максимально прикладний сезон", — розповів креативний продюсер проєкту Володимир Турич.

Одна з учасниць нового сезону навіть вивчила іспанську мову, аби заговорити з чоловіком своєї мрії — Ектором!

Зйомки проєкту відбувалися з дотриманням усіх необхідних правил безпеки під час повітряної тривоги. Навіть якщо доводилося переривати приготування страв на кілька годин. Роботу локації забезпечувало автономне енергоживлення.

"МастерШеф. Професіонали-4" стартує вже в цю суботу, 11 лютого о 19:00. Відзначимо, що у попередньому сезоні, який транслювався з 6 лютого  по 5 червня 2021 року перемогла столична шеф-кухарка Елеонора Баранова. Срібло та бронзу отримали кияни Едуард Канарян та Олександр Цвігун.

Нагадаємо, раніше ми розповідали подробиці нового телепроєкту "єПитання" з Лесею Нікітюк та зірками українського шоу-бізнесу. Також ми писали, що студія "Квартал 95" презентує новий сезон сатирично-патріотичного серіалу "Бункер", в якому висміює керівництво країни-терориста та головних пропагандистів.

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