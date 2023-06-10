Суханов жорстко відповів Арестовичу на слова про вбитого росіянина

Суханов жестко ответил Арестовичу на слова об убитом россиянине
Политический аналитик Алексей Арестович прокомментировал недавнюю смерть россиянина от акулы. Ведущий Алексей Суханов эмоционально отреагировал на слова бывшего советника Офиса Президента Украины.
Об этом говорится на странице Арестовича в Instagram.
На днях информационное пространство всколыхнула новость о том, что в Египте акула напала на мужчину у берега. Выяснилось, что погибший — гражданин России. Эта история стала причиной немалого количества мемов среди украинцев.
"Судя по количеству (и качеству) шуток об убитом акулой россиянине, размышлении уже здесь. А если оно здесь, у Вас, значит Вы - проиграли. Вы, такие красивые, проиграли банальному, серому, скучному злу. И сами стали злом - банальным , серым, скучным" , — прокомментировал настроения украинцев Арестовы.
Некоторые из фолловеров стали на сторону аналитика, а некоторые осудили за чрезмерную гуманность в сторону россиян. Среди последних был и ведущий Алексей Суханов.
"А почему их должно быть жалко? Что за манипулятивная хе*ня??? Жаль того, что действительно имеет ценность! Вряд ли Вы будете плакать из-за смерти таракана на соседской кухне или крысы на чужом дворе! Так чем это отличается от "обеда" хургадской акулы? Она поела — это хорошо! Животное на Херсонщине голодное — из тех, кто, вообще, выжил! церковный бред за книгами рпц!!!", — возмутился ведущий.
Как пишут СМИ, погибший 23-летний Владимир Попов из Архангельской области прилетел в Хургаду 1 июня вместе со своим отцом. Они планировали переоформить на парня квартиру, а также отдохнуть. Однако с Владимиром произошла трагедия. В сети туристы опубликовали видео нападения.
Напомним, в сети появилось видео, на котором духовный лидер последователей буддизма Тибета далай-лама поцеловал ученика в губы и попросил мальчика "пососать его язык". Это возмутило миллионов пользователей соцсетей. Украинский телеведущий Алексей Суханов в их числе.