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Суханов жестко ответил Арестовичу на слова об убитом россиянине

10 июня 2023 12:33
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Суханов жорстко відповів Арестовичу на слова про вбитого росіянина
Алексей Суханов. Фото: instagram.com/suhanov.official/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Политический аналитик Алексей Арестович прокомментировал недавнюю смерть россиянина от акулы. Ведущий Алексей Суханов эмоционально отреагировал на слова бывшего советника Офиса Президента Украины.

Об этом говорится на странице Арестовича в Instagram.

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На днях информационное пространство всколыхнула новость о том, что в Египте акула напала на мужчину у берега. Выяснилось, что погибший — гражданин России. Эта история стала причиной немалого количества мемов среди украинцев.

Алексей Суханов прокомментировал пост Алексея Арестовича. Скриншот: instagram.com/alexey.arestovich/

"Судя по количеству (и качеству) шуток об убитом акулой россиянине, размышлении уже здесь. А если оно здесь, у Вас, значит Вы - проиграли. Вы, такие красивые, проиграли банальному, серому, скучному злу. И сами стали злом - банальным , серым, скучным" , — прокомментировал настроения украинцев Арестовы.

Некоторые из фолловеров стали на сторону аналитика, а некоторые осудили за чрезмерную гуманность в сторону россиян. Среди последних был и ведущий Алексей Суханов.

"А почему их должно быть жалко? Что за манипулятивная хе*ня??? Жаль того, что действительно имеет ценность! Вряд ли Вы будете плакать из-за смерти таракана на соседской кухне или крысы на чужом дворе! Так чем это отличается от "обеда" хургадской акулы? Она поела — это хорошо! Животное на Херсонщине голодное — из тех, кто, вообще, выжил! церковный бред за книгами рпц!!!", — возмутился ведущий.

Как пишут СМИ, погибший 23-летний Владимир Попов из Архангельской области прилетел в Хургаду 1 июня вместе со своим отцом. Они планировали переоформить на парня квартиру, а также отдохнуть. Однако с Владимиром произошла трагедия. В сети туристы опубликовали видео нападения.

Напомним, в сети появилось видео, на котором духовный лидер последователей буддизма Тибета далай-лама поцеловал ученика в губы и попросил мальчика "пососать его язык". Это возмутило миллионов пользователей соцсетей. Украинский телеведущий Алексей Суханов в их числе.

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