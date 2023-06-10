Рози Хантингтон-Уайтли представила собственную линию купальников

Роузи Хантингтон-Уайтли. Фото: instagram.com/rosiehw/

Супермодель Роузи Хантингтон-Уайтли стала лицом новой линии купальников. Подруга Джейсона Стэтхэма поразила домашней фотосессией в пляжных новинках.

Снимки Роузи опубликовала в своем Instagram.

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Роузи Хантингтон-Уайтли призналась, что начала творческое сотрудничество с брендом Hunza G. С ним супермодель создала лимитированную линейку купальников.

Роузи Хантингтон-Уайтли. Фото: instagram.com/rosiehw/

Роузи Хантингтон-Уайтли. Фото: instagram.com/rosiehw/

"Я сталкивалась с брендом в 2018 году, и была невероятно поражена тканью. Думаю, изюминка марки в том, что команда не гонится за большим разнообразием дизайна, но предлагает каждый сезон большую цветовую гамму, — говорит Роузи Хантингтон-Уайтли и добавляет, — я обожаю мягкие цвета, но когда дело касается купальников, люблю ярче, ведь лето — это веселье и приключения".

Кстати, недавно супермодель переехала из Малибу к своему избраннику, актеру Джейсону Стэтхэму, от которого родила двоих детей. Пара продала свое имение в Малибу за 18.5 млн долларов и поселилась в Лондоне.

"Я деревенская девочка в сердце. Я провела много времени в Лос-Анджелесе, что невероятно прекрасно. Жила в других городах: там гламур и развлечения, но реальная красота за городом, особенно в моем родном городке, где приветливые люди, улыбающиеся без причины. Воздух за городом свежий, и я до сих пор люблю смотреть на овечек, свиней, уток, и да, лошадей. Где бы я ни была, не люблю надолго уезжать из дома. Там я чувствую и наслаждаюсь жизнью", — поделилась модель с журналом Great British LIFE.

Роузи Хантингтон-Уайтли до сих пор официально не оформила отношения с Джейсоном Стэтхэмом. Пара обручилась в 2016 году.

"Мы ждем с нетерпением свадьбы, но это не приоритет, мы счастливы. Я думаю было бы прекрасно сыграть свадьбу, когда дети подрастут и смогут быть частью праздника", — прокомментировала супермодель.

Ранее возлюбленная Джейсона Стэтхэма, модель Роузи Хантингтон-Уайтли, поддержала Украину, а также призвала поклонников помочь финансово.

Напомним, модель Роузи Хантингтон-Уайтли официально подтвердила новость о том, что они с Джейсоном Стэтхэмом во второй раз стали родителями. У пары родилась дочь, которую они назвали Изабеллой.