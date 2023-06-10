Розі Хантінгтон-Вайтлі представила власну лінію купальників

Роузі Гантінгтон-Вайтлі. Фото: instagram.com/rosiehw/

Супермодель Роузі Гантінгтон-Вайтлі стала обличчям нової лінії купальників. Подруга Джейсона Стетхема вразила домашньою фотосесією у пляжних новинках.

Знімки Роузі опублікувала у своєму Instagram.

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Роузі Гантінгтон-Вайтлі зізналася, що розпочала творчу співпрацю з брендом Hunza G. З ним супермодель створила лімітовану лінійку купальників.

Роузі Гантінгтон-Вайтлі. Фото: instagram.com/rosiehw/

Роузі Гантінгтон-Вайтлі. Фото: instagram.com/rosiehw/

"Я стикалася з брендом у 2018 році, і була неймовірно вражена тканиною. Думаю, родзинка марки у тому, що команда не біжить за великою різноманітністю дизайну, але пропонує щосезона велику кольорову гаму, — говорить Роузі Гантінгтон-Вайтлі і додає, — я обожнюю м'які кольори, але коли справа стосується купальників, люблю по-яскравіше, адже літо — це веселощі та пригоди".

До речі, нещодавно супермодель переїхала з Малібу до свого обранця, актора Джейсона Стетхема, від якого народила двох дітей. Пара продала свій маєток у Малібу за 18.5 млн доларів та оселилася у Лондоні.

"Я сільська дівчинка у серці. Я провела багато часу у Лос-Анджелесі, що неймовірно прекрасно. Жила у інших містах: там гламур та розваги, але реальна краса за містом, особливо у моєму рідному містечку, де привітні люди, які посміхаються без причини. Повітря за містом свіже, і я досі люблю дивитися на овечок, свиней, качок, та авжеж, коней. Де б я не була, не люблю надовго їхати з дому. Там я відчуваю та насолоджуюся життям", — поділилася модель з журналом Great British LIFE.

Роузі Гантінгтон-Вайтлі досі офіційно не оформила стосунки з Джейсоном Стетхемом. Пара заручилась у 2016 році.

"Ми чекаємо з нетерпінням на весілля, але це не є пріоритетом, ми щасливі. Я думаю було б прекрасно зіграти весілля, коли діти підростуть і зможуть бути частиною свята", — прокоментувала супермодель.

Раніше кохана Джейсона Стетхема, модель Роузі Гантінгтон-Вайтлі, підтримала Україну, а також закликала шанувальників допомогти фінансово.

Нагадаємо, модель Роузі Гантінгтон-Вайтлі офіційно підтвердила новину про те, що вони з Джейсоном Стетхемом вдруге стали батьками. У пари народилася дочка, яку вони назвали Ізабеллою.