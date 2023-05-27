Канни: фестиваль розкритикували за велику кількість інфлюенсерів

Це якийсь жарт: фанати розкритикували Каннський фестиваль за Instagram-десант
У Каннах добігає кінця найгламурніша подія травня. Десятки зірок завітали на Лазурове узбережжя, щоб на інших подивитись та себе показати.
Про це пише Daily Mail.
Цього року прихильники заходу були обурені велико кількістю моделей, блогерів, зірок реаліті-шоу, Instagram інфлюєнсерів та далеких від кіно особистостей. Престижна подія, на думку фанатів Каннського кінофестивалю, перетворилась на жарт та цирк.
Цьогорічний кінофестиваль у Каннах відзначився значно більшою кількістю зірок соцмереж, ніж ексклюзивних гостей. Авжеж, Скарлетт Йоханнсон, Наталі Портман та Дженніфер Лоуренс представили свої нові фільми, але і зірок, які майже не мають відношення до кіноіндустрії, було чимало.
Джорджина Родрігез, Ірина Шейк, Ізабель Гуллар, Алессандра Амбросіо, Наомі Кемпбелл, Гайді Клум та багато інших позували на червоній доріжці 76-го Каннського кінофестивалю.
"Це наче Коачелла для інфлюенсерів", — обурився один з прихильників фестивалю у Twitter.
"Шокуюча кількість людей, які навідалися на Каннський кінофестиваль і навіть не мали жодної прем’єри фільму в межах події", — пише інший.
"Випадкові Інста-інфлюєнсери — це якийсь жарт чи це кінофестиваль?"
Каннський кінофестиваль роками будував репутацію престижного заходу. Багато режисерів здобули саме тут свою популярність. Багато з них пізніше отримали "Оскар".
"Дні Каннського фестивалю стали цирком для егоцентриків, а не місцем, де твориться історія кіно. Організатори заборонили робити селфі кілька років тому, але вочевидь це в минулому", — говорить поціновувач заходу виданню The Sun.
Раніше українську модель Аліну Байкову затримали на червоній доріжці у Каннах, все через те, що вона висловила активну підтримку Україні.
Нагадаємо, на червоній доріжці Каннського міжнародного кінофестивалю співачка Камалія та її чоловік мільярдер з’явились в одязі в кольорах українського прапора.