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Це якийсь жарт: фанати розкритикували Каннський фестиваль за Instagram-десант

27 травня 2023 19:15
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Канни: фестиваль розкритикували за велику кількість інфлюенсерів
Модель Гайді Клум. Фото: Reuters
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

У Каннах добігає кінця найгламурніша подія травня. Десятки зірок завітали на Лазурове узбережжя, щоб на інших подивитись та себе показати.

Про це пише Daily Mail.

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Цього року прихильники заходу були обурені велико кількістю моделей, блогерів, зірок реаліті-шоу, Instagram інфлюєнсерів та далеких від кіно особистостей. Престижна подія, на думку фанатів Каннського кінофестивалю, перетворилась на жарт та цирк.

Модель Розі Хантінгтон-Вайтлі. Фото: Reuters
Модель Джіджі Хадід. Фото: Reuters

Цьогорічний кінофестиваль у Каннах відзначився значно більшою кількістю зірок соцмереж, ніж ексклюзивних гостей. Авжеж, Скарлетт Йоханнсон, Наталі Портман та Дженніфер Лоуренс представили свої нові фільми, але і зірок, які майже не мають відношення до кіноіндустрії, було чимало.

Джорджина Родрігез, Ірина Шейк, Ізабель Гуллар, Алессандра Амбросіо, Наомі Кемпбелл, Гайді Клум та багато інших позували на червоній доріжці 76-го Каннського кінофестивалю.

Модель Ірина Шейк. Фото: Reuters

"Це наче Коачелла для інфлюенсерів", — обурився один з прихильників фестивалю у Twitter.

"Шокуюча кількість людей, які навідалися на Каннський кінофестиваль і навіть не мали жодної прем’єри фільму в межах події", — пише інший.

"Випадкові Інста-інфлюєнсери — це якийсь жарт чи це кінофестиваль?"

Актор Леонардо Ді Капріо. Фото: Reuters

Каннський кінофестиваль роками будував репутацію престижного заходу. Багато режисерів здобули саме тут свою популярність. Багато з них пізніше отримали "Оскар".

"Дні Каннського фестивалю стали цирком для егоцентриків, а не місцем, де твориться історія кіно. Організатори заборонили робити селфі кілька років тому, але вочевидь це в минулому", — говорить поціновувач заходу виданню The Sun.

Раніше українську модель Аліну Байкову затримали на червоній доріжці у Каннах, все через те, що вона висловила активну підтримку Україні.

Нагадаємо, на червоній доріжці Каннського міжнародного кінофестивалю співачка Камалія та її чоловік мільярдер з’явились в одязі в кольорах українського прапора. 

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